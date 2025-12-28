SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante após confessar o assassinato da companheira em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, Djanir Brito Guimarães atacou Natali Vieira Batista, 33, com golpes de faca após uma discussão que teria sido motivada por ciúmes. A vítima morreu ainda no local.

O crime ocorreu na Vila Montecelli. De acordo com a PM, a vítima foi atingida por três facadas no tórax. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas a mulher não resistiu aos ferimentos.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local em um carro e tentou se esconder na casa de parentes, no bairro Setor Cândida de Moraes. Ele foi localizado e preso pouco depois por policiais do 9º Batalhão e do Giro. No imóvel, os agentes apreenderam o veículo usado na fuga e a faca apontada como a arma do crime.

Em vídeo gravado no momento da prisão, o homem afirmou que "surtou" durante a discussão. "Ela apareceu na minha avó e ficou falando lá um montão. Eu fui e surtei. Quando eu vi, já tinha acontecido. Dei uma facada nela", disse.

Histórico criminal

A polícia informou que o suspeito já tinha antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo. Ele também havia sido alvo de registros anteriores por violência, envolvendo outras mulheres.

O caso é investigado como feminicídio. A prisão em flagrante já foi convertida em preventiva.

Defesa

Em nota, a Defensoria Pública do Estado de Goiás afirmou que atuou na audiência de custódia, cumprindo seu dever constitucional de garantir a defesa de pessoas que não podem pagar advogado particular. O órgão informou ainda que não comentará o mérito do caso.

Segundo a Defensoria, com o início do processo criminal, o acusado poderá optar por ser representado pela própria instituição ou por um advogado particular.