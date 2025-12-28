SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas passaram quase 20 horas à deriva na cidade de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, após uma embarcação naufragar.

Família navegava pelo rio Paraná quando uma tempestade atingiu a embarcação. Eles entraram no rio na tarde da sexta-feira e não deram mais notícias.

Buscas foram iniciadas após os pertences das vítimas serem encontrados por moradores às margens do rio. Um helicóptero e barcos foram usados pelas autoridades para procurar as vítimas.

Trio foi encontrado por um helicóptero da Polícia Militar na tarde de ontem. O grupamento aéreo acionou uma embarcação que fazia as buscas aquáticas e resgatou as vítimas por volta das 12h30.

Imagens aéreas feitas pelo Corpo de Bombeiros mostram que o grupo ficou agarrado a coletes salva-vidas. Eles foram levados de bote até a margem do rio e, em seguida, foram encaminhados ao hospital.

Eles foram resgatados debilitados, receberam atendimento médico e passam bem. Todos receberam atendimento médico na Santa Casa de Presidente Epitácio.