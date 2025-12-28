SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estrutura montada para o evento Réveillon Itajaí, promovido pela prefeitura da cidade, desabou durante um show na noite de ontem. Seis pessoas tiveram ferimentos leves.

Estrutura dividia o bar e o segundo andar onde funcionava um camarote. Segundo o Corpo de Bombeiros de SC, as equipes foram acionadas às 21h52 deste sábado. No local, identificaram que uma estrutura montada para alocação do bar no térreo e os camarotes no segundo pavimento havia cedido parcialmente. Um dos lados da estrutura colapsou.

As pessoas que estavam no piso superior tiveram ferimentos leves. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver pessoas que estavam no térreo ajudando as outras a descerem da estrutura. O incidente chega a ser anunciado no microfone durante o evento. Seis pessoas foram atendidas com lesões leves.

Os bombeiros isolaram e evacuaram a área para que a estrutura fosse desmontada. Na noite de ontem, o evento contou com shows do cantor Suel e da Turma do Pagode.

Prefeitura pediu desculpas

No Instagram, a prefeitura de Itajaí publicou uma nota em que pede desculpas pelo incidente. De acordo com a publicação, não houve registros de ferimentos graves e a estrutura do camarote operava com capacidade reduzida, inferior ao limite máximo.

Ainda de acordo com o município, uma perícia técnica foi realizada para identificar as causas do acidente. A programação do Réveillon Itajaí, que começou ontem e vai até o dia 31 de dezembro, está mantida.

Prefeito também pediu desculpa. Robison Coelho (PL) disse nas redes sociais que as vítimas foram atendidas no local e encaminhadas para Hospital Marieta, onde foram acompanhadas pela secretária de saúde do município. "Quero me solidarizar e pedir desculpa para cada um de vocês, me colocar à disposição de vocês e suas famílias", afirmou o prefeito em vídeo no Instagram.