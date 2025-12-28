SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora digital transexual Romagaga, 30, foi detida pela Polícia Militar na manhã deste sábado (27) após uma confusão em um hotel na rua Augusta, região central da capital paulista. A prisão em flagrante foi registrada no 78º Distrito Policial (Jardins) pelos crimes de desobediência, desacato, ato obsceno, ameaça, embriaguez e invasão.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), Romagaga alegou que seu celular havia sido roubado pelo gerente do hotel. O homem, por sua vez, relatou que a influencer invadiu o local, ameaçou funcionários e tentou danificar uma porta e um computador.

O celular foi encontrado com a própria suspeita, que chegou a iniciar uma transmissão ao vivo e ficar nua no espaço comum do estabelecimento. Policiais militares foram acionados por volta das 10h e conduziram a mulher à delegacia, onde ela permaneceu à disposição da Justiça.

Repercussão e defesa

Na manhã deste domingo, Romagaga passou por audiência de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste, e foi liberada para responder aos crimes em liberdade. Em suas redes sociais, ela disse que já estava em casa e descreveu o processo como difícil, mas agradeceu o apoio que recebeu.

Responsável pela defesa da influenciadora, o advogado Roberto Chamorro denunciou nas redes sociais uma suporta irregularidade durante a detenção. Romagaga teria sido submetida a revista íntima por um agente masculino, mesmo após expressar que não consentia com o procedimento.

O UOL entrou em contato com a SSP e questionou sobre a denúncia de revista íntima irregular. A pasta informou que os pontos questionados estão em apuração.

Quem é Romagaga

Romagaga é influenciadora digital, humorista e cantora, conhecida por seu estilo excêntrico, humor ácido e performances inspiradas na cultura pop. Seu nome artístico é uma homenagem bem-humorada à cantora internacional Lady Gaga.

Romagaga também produz músicas e vídeos de comédia, participa de shows de stand-up pelo Brasil e mantém grande presença no YouTube e TikTok. Ela tem milhões de seguidores nas redes sociais.