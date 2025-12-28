SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 11-coral da CPTM não circulam entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé desta segunda-feira (29) até o dia 7 de janeiro. A interdição parcial ocorre para obras de ampliação da linha 2-verde do metrô.

Como alternativa, os passageiros poderão utilizar a linha 3-vermelha do metrô, que terá as integrações gratuitas abertas nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé ao longo de toda a operação comercial.

No período, os trens da linha 11-coral seguirão circulando normalmente nos trechos entre Estudantes e Corinthians-Itaquera e entre Tatuapé e Palmeiras-Barra Funda.

De 29 a 31 de dezembro e de 5 a 7 de janeiro, haverá reforço no atendimento aos passageiros com a operação do Paese, que contará com ônibus gratuitos nos horários de pico, realizando o trajeto entre Tatuapé e Corinthians-Itaquera pela Radial Leste.

A interdição é necessária para permitir a passagem da tuneladora shield, conhecida como Tatuzão, que será responsável pela escavação dos túneis da ampliação da linha 2-verde.

O início da escavação ocorre em área de solo arenoso e próxima à via da linha 11-coral, na região da futura estação Penha, o que exige medidas adicionais de segurança. Durante esse período, o trecho ferroviário será desativado e o solo monitorado continuamente. Após ultrapassar a área da linha 11-coral, a tuneladora seguirá em direção ao poço de ventilação Soares Neiva, antes da futura estação Aricanduva.