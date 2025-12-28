SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casa lotérica onde foi feita uma aposta vencedora da Mega da Virada pode ser considerada pé quente? A história diz que não. Nas 16 edições da loteria especial da Caixa Econômica Federal, em nenhuma vez um mesmo local voltou a comercializar um jogo premiado nos anos seguintes.
A sorte grande, entretanto, bateu na porta mais de uma vez em Parelheiros, no extremo sul da capital paulista. Em 2017, a casa lotérica que leva o nome do bairro comercializou três apostas premiadas para uma única pessoa, um homem -somados os bilhetes, ele levou R$ 54 milhões (pouco mais de R$ 81 milhões atualmente em valores corrigidos).
Na época, segundo disse a Caixa, o apostador teria se confundido e apresentado volantes iguais no guichê, de vários que havia preenchido.
Em 2015, duas apostas vencedoras foram feitas em Vitória e cada uma levou R$ 41.088.919,05 (cerca de R$ 67,5 milhões em valores corrigidos).
No ano de 2018, quando houve 52 apostas vencedoras (o maior número de vencedores da história), três delas foram feitas em duas lotéricas da pequena Euclides da Cunha, cidade baiana com cerca de 61 mil habitantes.
A 17ª edição da Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 1 bilhão. Sem correção pela inflação, o prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é o maior da história.
O sorteio da loteria especial ocorre nesta quarta-feira (31), às 22h. As apostas podem ser feitas até às 20h do mesmo dia.
Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim por diante.
LOTÉRICAS QUE VENDERAM APOSTAS PREMIADAS DA MEGA DA VIRADA
Lotérica Cidade
2024
Onze da Sorte Brasília
Real Lotérica Brasília
Leão da Sorte Nova Lima (MG)
Mega Loterias Curitiba
Sua Sorte Loterias Curitiba
Loterias Macanhan Pinhais (PR)
Barra de Ouro Osasco (SP)
Nova Lotérica Tupã Tupã (SP)
2023
RCR Loterias Salvador
Campeão de Bom Despacho Bom Despacho (MG)
Lotérica Redenção Redenção (PA)
Lotérica Heberle Ipirá (SC)
2022
Mega Sorte Loterias Florestal (MG)
Lotérica MegaSorte Arroio do Sal (RS)
Postnet Lotocenter Santos (SP)
Lotérica São José São José da Bela Vista (SP)
2021
Zebrinha Cabo Frio (RJ)
Campeão da Barão Campinas (SP)
2020#
Lotérica Premium Aracaju
2019
Lotérica Triunfo Juscimeira (MT)
JR Loterias Criciúma (SC)
Casa Lotca Jardim Tremembé São Paulo
Sem nome fantasia São Paulo
2018
Loteria Vitoria Rio Branco
Loteria Ponte Rio Negro Manaus
Casa Lotérica Santo Antonio Euclides da Cunha (BA)
Casa Lotérica da Praça Euclides da Cunha (BA)
Lotérica Raio de Sol Mata de São João (BA)
Lotérica Avenida da Sorte Valença (BA)
Lotérica Feira Vii Feira de Santana (BA)
Loteria Prime Salvador
Casa Lotérica Líder Várzea Alegre (CE)
Ibc Brasília
Loteria Do Zico Brasília
Sonho Milionário Bela Vista de Goiás (GO)
Lotéricas Mega Sorte Jataí (GO)
Lotérica Cohatrac São Luis
Lotérica Mearim Pedreiras (MA)
Dumont Loterias Belo Horizonte
Lotérica Lucky7 Belo Horizonte
Sorte Sua Loterias Belo Horizonte
Casa Lotérica Mineirinho Martinho Campos (MG)
Minas de Ouro Loterias São Sebastião do Paraíso (MG)
A Predileta Loterias Alfenas (MG)
Casa Lotérica Sucesso Corumbá (MS)
Lotérica Costa Rica Costa Rica (MS)
Lotérica Avenida Coxim (MS)
Colina Da Sorte Almeirim (PA)
Loteria Ponto da Sorte Itaituba (PA)
Loteria Essa é 10 João Pessoa
Loteria Bolada da Sorte Lagoa do Itaenga (PE)
A Municipal Loterias Curitiba
Lotérica Índio Bandeira Campo Mourão (PR)
Cia da Fortuna Rio de Janeiro
Risk & Jog Rio de Janeiro
Loteria Cassino Parle Rio de Janeiro
Praça da Sorte Loteria Rio de Janeiro
Banco lotérico Santo Antônio de Pádua (RJ)
Rota da Sorte Angra dos Reis (RJ)
Miglot Loterias Nova Iguaçu (RJ)
Estação da Sorte Loterias Barra do Piraí (RJ)
Lotérica Park Europeu Blumenau (SC)
Casa Lotérica Sassi Ribeirão Preto (SP)
Lotérica Kennedy Praia Grande (SP)
Super Sorte São Paulo
Harmonia Loterias São Paulo
Pé Quente Loterias São Paulo
Lotérica Adamantina Adamantina (SP)
Nova Lotérica São Bernardo do Campo (SP)
Amigos da Sorte Loterias Guarujá (SP)
Camelo da Sorte Pedreira (SP)
Lotérica Correa Eireli Votorantim (SP)
2017
Pina Loterias Uruçuca (BA)
Casa Lotérica Avenida Cruz das Almas (BA)
Maré de Sorte Prado (BA)
Bolão Loterias Carmo do Cajuru (MG)
Moby Dick Loterias Belém
Loterias Kisorte Rio Azul (PR)
Lotérica Regufe Rio de Janeiro
Sero Sorte loterias Seropédica (RJ)
Lotérica Pé Quente Brusque (SC)
Yada Loterias Guarulhos (SP)
A Sorte é Aqui Guarulhos (SP)
Vida Nova São Paulo
Loteria Parelheiros## São Paulo
2016
Loteria Salvador Shopping Salvador
Sortecas Fortaleza
Lotérica do Vale Trizidela do Vale (MA)
Lotérica Pampulha Belo Horizonte
Ferradura da Sorte Campo Grande
Águia da Sorte Loterias Fazenda Vilanova (RS)
2015
Loteria Pais e Filhos Água Branca (AL)
Loteria Prêmio Vitória
Lotéricas Talismã Vila Velha (ES)
Loterias Guacui Guaçuí (ES)
Boa Sorte Loterias Cerquilho (SP)
2014
Loteria União Brasília
Casa Lotérica Santa Rita Santa Rita do Trivelato (MT)
Primeiro Prêmio São Paulo
Ponto Extra São Paulo
2013
Cabral Lotérico Curitiba
Lotérica Piquiri Palotina (PA)
Loteria Jatiuca (AL) Maceió
Lotérica Rubi (BA) Teofilândia (BA)
2012
Loteria Mansões Paraíso Aparecida de Goiânia (GO)
Lotérica Caçula de Franca Franca
Nova Sorte Loterias São Paulo
2011
Galeno Loterias Russas (CE)
Mauá Loterias Mauá (SP)
Loteria Pé Quente Belém
Bolão Loterias Carmo do Cajuru (MG)
Lotérica Rodoviária Brasília
2010
Grande Lotérico Fazenda Rio Grande (PR)
Pinhais Loterias Pinhais (PR)
Ponto da Sorte Belo Horizonte
Loteria Sorte Grande Cariacica (ES)
2009
Lotérica Avenida Santa Rita do Passa Quatro (SP)
Loteria Fila da Sorte Brasília
#Uma das apostas foi feita por canal eletrônico
##Lotérica pagou três prêmios vencedores
###A lista não inclui jogos feitos em canais eletrônicos
NUNCA UM SORTUDO SÓ
A Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento -segundo a Caixa, ela nasceu em 2009 e foi o primeiro concurso especial das loterias do banco estatal.
O primeiro sorteio (concurso 1140) pagou um prêmio total de R$ 144,9 milhões -em valores corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), hoje ele seria de R$ 340,4 milhões- e duas apostas dividiram a bolada, uma de Brasília e outra de Santa Rita do Passa Quatro (a 248 km de São Paulo).
Desde então, a Mega da Virada voltou a ter dois ganhadores em 2020 e 2021.
Nos demais dez sorteios desde 2009, a premiação total precisou ser rateado por mais apostas.
Há o caso de 2018, em que as 52 pessoas dividiram R$ 302,5 milhões -R$ 380,60 milhões em valores corrigidos.
COMO JOGAR?
**Casas lotéricas**
Há cerca de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante especial da Mega da Virada.
**Pelo site**
Acesse o site Loterias Online
Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"
Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada
**Pelo aplicativo**
Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
Após a introdução, faça login ou cadastre-se
Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"
Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"
Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não
**Pelo Internet Banking**
Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
Clique em loterias
Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)
Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)
Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento
Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.
Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.
COMO FAZER BOLÃO PARA A MEGA DA VIRADA?
Forme um grupo, escolha os números, marque a quantidade de cotas e faça a aposta em qualquer lotérica do país
É necessário preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica
Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente
Os bolões têm valor mínimo de R$ 18 e cada cota não pode ser inferior a R$ 7, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas
Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos
O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta
Nesse caso pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota
As cotas também podem ser compradas no portal da Caixa ou pelo aplicativo, com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.