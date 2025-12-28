SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casa lotérica onde foi feita uma aposta vencedora da Mega da Virada pode ser considerada pé quente? A história diz que não. Nas 16 edições da loteria especial da Caixa Econômica Federal, em nenhuma vez um mesmo local voltou a comercializar um jogo premiado nos anos seguintes.

A sorte grande, entretanto, bateu na porta mais de uma vez em Parelheiros, no extremo sul da capital paulista. Em 2017, a casa lotérica que leva o nome do bairro comercializou três apostas premiadas para uma única pessoa, um homem -somados os bilhetes, ele levou R$ 54 milhões (pouco mais de R$ 81 milhões atualmente em valores corrigidos).

Na época, segundo disse a Caixa, o apostador teria se confundido e apresentado volantes iguais no guichê, de vários que havia preenchido.

Em 2015, duas apostas vencedoras foram feitas em Vitória e cada uma levou R$ 41.088.919,05 (cerca de R$ 67,5 milhões em valores corrigidos).

No ano de 2018, quando houve 52 apostas vencedoras (o maior número de vencedores da história), três delas foram feitas em duas lotéricas da pequena Euclides da Cunha, cidade baiana com cerca de 61 mil habitantes.

A 17ª edição da Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 1 bilhão. Sem correção pela inflação, o prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é o maior da história.

O sorteio da loteria especial ocorre nesta quarta-feira (31), às 22h. As apostas podem ser feitas até às 20h do mesmo dia.

Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim por diante.

LOTÉRICAS QUE VENDERAM APOSTAS PREMIADAS DA MEGA DA VIRADA

Lotérica Cidade

2024

Onze da Sorte Brasília

Real Lotérica Brasília

Leão da Sorte Nova Lima (MG)

Mega Loterias Curitiba

Sua Sorte Loterias Curitiba

Loterias Macanhan Pinhais (PR)

Barra de Ouro Osasco (SP)

Nova Lotérica Tupã Tupã (SP)

2023

RCR Loterias Salvador

Campeão de Bom Despacho Bom Despacho (MG)

Lotérica Redenção Redenção (PA)

Lotérica Heberle Ipirá (SC)

2022

Mega Sorte Loterias Florestal (MG)

Lotérica MegaSorte Arroio do Sal (RS)

Postnet Lotocenter Santos (SP)

Lotérica São José São José da Bela Vista (SP)

2021

Zebrinha Cabo Frio (RJ)

Campeão da Barão Campinas (SP)

2020#

Lotérica Premium Aracaju

2019

Lotérica Triunfo Juscimeira (MT)

JR Loterias Criciúma (SC)

Casa Lotca Jardim Tremembé São Paulo

Sem nome fantasia São Paulo

2018

Loteria Vitoria Rio Branco

Loteria Ponte Rio Negro Manaus

Casa Lotérica Santo Antonio Euclides da Cunha (BA)

Casa Lotérica da Praça Euclides da Cunha (BA)

Lotérica Raio de Sol Mata de São João (BA)

Lotérica Avenida da Sorte Valença (BA)

Lotérica Feira Vii Feira de Santana (BA)

Loteria Prime Salvador

Casa Lotérica Líder Várzea Alegre (CE)

Ibc Brasília

Loteria Do Zico Brasília

Sonho Milionário Bela Vista de Goiás (GO)

Lotéricas Mega Sorte Jataí (GO)

Lotérica Cohatrac São Luis

Lotérica Mearim Pedreiras (MA)

Dumont Loterias Belo Horizonte

Lotérica Lucky7 Belo Horizonte

Sorte Sua Loterias Belo Horizonte

Casa Lotérica Mineirinho Martinho Campos (MG)

Minas de Ouro Loterias São Sebastião do Paraíso (MG)

A Predileta Loterias Alfenas (MG)

Casa Lotérica Sucesso Corumbá (MS)

Lotérica Costa Rica Costa Rica (MS)

Lotérica Avenida Coxim (MS)

Colina Da Sorte Almeirim (PA)

Loteria Ponto da Sorte Itaituba (PA)

Loteria Essa é 10 João Pessoa

Loteria Bolada da Sorte Lagoa do Itaenga (PE)

A Municipal Loterias Curitiba

Lotérica Índio Bandeira Campo Mourão (PR)

Cia da Fortuna Rio de Janeiro

Risk & Jog Rio de Janeiro

Loteria Cassino Parle Rio de Janeiro

Praça da Sorte Loteria Rio de Janeiro

Banco lotérico Santo Antônio de Pádua (RJ)

Rota da Sorte Angra dos Reis (RJ)

Miglot Loterias Nova Iguaçu (RJ)

Estação da Sorte Loterias Barra do Piraí (RJ)

Lotérica Park Europeu Blumenau (SC)

Casa Lotérica Sassi Ribeirão Preto (SP)

Lotérica Kennedy Praia Grande (SP)

Super Sorte São Paulo

Harmonia Loterias São Paulo

Pé Quente Loterias São Paulo

Lotérica Adamantina Adamantina (SP)

Nova Lotérica São Bernardo do Campo (SP)

Amigos da Sorte Loterias Guarujá (SP)

Camelo da Sorte Pedreira (SP)

Lotérica Correa Eireli Votorantim (SP)

2017

Pina Loterias Uruçuca (BA)

Casa Lotérica Avenida Cruz das Almas (BA)

Maré de Sorte Prado (BA)

Bolão Loterias Carmo do Cajuru (MG)

Moby Dick Loterias Belém

Loterias Kisorte Rio Azul (PR)

Lotérica Regufe Rio de Janeiro

Sero Sorte loterias Seropédica (RJ)

Lotérica Pé Quente Brusque (SC)

Yada Loterias Guarulhos (SP)

A Sorte é Aqui Guarulhos (SP)

Vida Nova São Paulo

Loteria Parelheiros## São Paulo

2016

Loteria Salvador Shopping Salvador

Sortecas Fortaleza

Lotérica do Vale Trizidela do Vale (MA)

Lotérica Pampulha Belo Horizonte

Ferradura da Sorte Campo Grande

Águia da Sorte Loterias Fazenda Vilanova (RS)

2015

Loteria Pais e Filhos Água Branca (AL)

Loteria Prêmio Vitória

Lotéricas Talismã Vila Velha (ES)

Loterias Guacui Guaçuí (ES)

Boa Sorte Loterias Cerquilho (SP)

2014

Loteria União Brasília

Casa Lotérica Santa Rita Santa Rita do Trivelato (MT)

Primeiro Prêmio São Paulo

Ponto Extra São Paulo

2013

Cabral Lotérico Curitiba

Lotérica Piquiri Palotina (PA)

Loteria Jatiuca (AL) Maceió

Lotérica Rubi (BA) Teofilândia (BA)

2012

Loteria Mansões Paraíso Aparecida de Goiânia (GO)

Lotérica Caçula de Franca Franca

Nova Sorte Loterias São Paulo

2011

Galeno Loterias Russas (CE)

Mauá Loterias Mauá (SP)

Loteria Pé Quente Belém

Bolão Loterias Carmo do Cajuru (MG)

Lotérica Rodoviária Brasília

2010

Grande Lotérico Fazenda Rio Grande (PR)

Pinhais Loterias Pinhais (PR)

Ponto da Sorte Belo Horizonte

Loteria Sorte Grande Cariacica (ES)

2009

Lotérica Avenida Santa Rita do Passa Quatro (SP)

Loteria Fila da Sorte Brasília

#Uma das apostas foi feita por canal eletrônico

##Lotérica pagou três prêmios vencedores

###A lista não inclui jogos feitos em canais eletrônicos

NUNCA UM SORTUDO SÓ

A Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento -segundo a Caixa, ela nasceu em 2009 e foi o primeiro concurso especial das loterias do banco estatal.

O primeiro sorteio (concurso 1140) pagou um prêmio total de R$ 144,9 milhões -em valores corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), hoje ele seria de R$ 340,4 milhões- e duas apostas dividiram a bolada, uma de Brasília e outra de Santa Rita do Passa Quatro (a 248 km de São Paulo).

Desde então, a Mega da Virada voltou a ter dois ganhadores em 2020 e 2021.

Nos demais dez sorteios desde 2009, a premiação total precisou ser rateado por mais apostas.

Há o caso de 2018, em que as 52 pessoas dividiram R$ 302,5 milhões -R$ 380,60 milhões em valores corrigidos.

COMO JOGAR?

**Casas lotéricas**

Há cerca de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante especial da Mega da Virada.

**Pelo site**

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

**Pelo aplicativo**

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se

Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

**Pelo Internet Banking**

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

Clique em loterias

Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)

Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

COMO FAZER BOLÃO PARA A MEGA DA VIRADA?

Forme um grupo, escolha os números, marque a quantidade de cotas e faça a aposta em qualquer lotérica do país

É necessário preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente

Os bolões têm valor mínimo de R$ 18 e cada cota não pode ser inferior a R$ 7, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas

Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta

Nesse caso pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota

As cotas também podem ser compradas no portal da Caixa ou pelo aplicativo, com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.