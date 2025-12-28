SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo alcançou na tarde deste domingo (28) a maior temperatura deste ano o dia mais quente já registrado em um mês de dezembro desde o início das medições, em 1943. A estação meteorológica convencional do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana (zona norte) apontou 36,3°C às 15h.

Essa nova marca é anotado apenas dois dias após a capital paulista ter marcado o recorde anterior para o mês, na sexta-feira (26), com 36,2°C. Antes disso, a mais elevada temperatura para dezembro havia sido aferida em 3 de dezembro de 1961, com 35,6°C.

As informações sobre o recorde de calor foram conferidas a pedido da Folha pelo meteorologista do Inmet Franco Nadal Villela. Ele é um dos responsáveis por acompanhar a estação convencional do Mirante de Santana, que guarda os registros da temperatura paulistana desde 1943.

Nessa mesma estação, a medição automática das 16h apontou calor ainda maior neste domingo, de 37,2°C. Esse índice, além de ser o maior para o mês, é também a mais alta temperatura registrada na capital em 2025.

O registro histórico, porém, é apurado pela sistema convencional, que requer a conferência de um funcionário do instituto. Uma última conferência deverá ser realizada até a noite e, eventualmente, a temperatura apurada poderá ser ainda maior.

Neste domingo, a capital paulista também teve o seu quarto dia consecutivo com temperatura acima de 35°C, considerando as medições automáticas do Inmet.

Neste sábado, o Inmet emitiu um alerta de grande perigo para uma onda de calor que atinge 1.284 municípios no Brasil. A área sob o aviso vermelho abrange os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o norte do Paraná e o sul de Minas Gerais e Espírito Santo.

A categoria é a terceira e a mais grave do instituto, e segue até esta segunda-feira (29). O aviso superou o anterior, laranja (perigo), e indica risco à saúde com temperatura 5°C acima da média por mais de cinco dias.

Com a aproximação de uma frente fria, que leva chuvas ao Sudeste no início da semana, pode haver mudança nos termômetros, embora o tempo continue quente.