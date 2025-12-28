SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores da capital paulista podem começar a sentir uma mudança no clima a partir da noite deste domingo (28). Após um período de calor extremo, os últimos dias de dezembro deverão ser chuvosos e com riscos de alagamentos nesta segunda-feira (29).

Os paulistanos devem ficar atentos para raios, rajadas de vento acima dos 50 km/h e até mesmo queda de granizo em pontos isolados, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo. Na tarde de domingo, a chuva se espalhava pela zona norte da capital e por municípios como Guarulhos.

Entre as consequências esperadas pelo órgão municipal estão quedas de árvores e falhas no fornecimento de energia. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu alerta para risco potencial de tempestade para todo o estado. Paraná e boa parte de Santa Catarina estão incluídos no aviso.

A entrada da brisa marítima pelo extremo sul da cidade, combinada com a massa de ar quente e úmido, deve provocar núcleos de chuva de moderada a forte intensidade. A massa de ar quente deverá perder força gradativamente, abrindo espaço para sistemas de instabilidade que afetarão toda a Grande São Paulo, de acordo com o CGE.

Nesta segunda-feira, a madrugada terá céu nublado e termômetros na marca dos 22°C. O amanhecer será com sol, nebulosidade variável e probabilidade de pancadas isoladas de chuva com baixo volume.

No período da tarde, a previsão é de chuva forte, com potencial para queda de árvores, alagamentos e elevação das cotas de rios e córregos. A temperatura máxima deve chegar aos 31°C.

Na terça (30) ainda faz calor, mas com temperaturas mais baixas do que as registradas nos dias anteriores. A temperatura máxima prevista é de 29°C.

A partir da tarde, pancadas de chuva com forte intensidade, acompanhadas de trovoadas, raios, eventuais rajadas de vento e potencial para queda de granizo. Alerta-se para a possibilidade de formação de alagamentos intransitáveis, elevação significativa de córregos e rios, bem como queda de árvores.

A capital paulista alcançou na tarde deste domingo a maior temperatura deste ano e também o dia mais quente já registrado em um mês de dezembro desde o início das medições, em 1943. A estação meteorológica convencional do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana (zona norte) apontou 36,3°C às 15h.

Essa nova marca foi anotada dois dias após a capital paulista ter marcado o recorde anterior para o mês, na sexta-feira (26), com 36,1°C. Antes disso, a mais elevada temperatura para dezembro havia sido aferida em 3 de dezembro de 1961, com 35,6°C.

A onda de calor elevou em 60% o consumo de água nesta semana no estado de São Paulo. Com a alta da demanda, os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo operam com apenas 26% da capacidade total, segundo o governo paulista.