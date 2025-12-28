SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Estado de São Paulo registrou em 2025 um aumento de 27% nos atendimentos ambularoriais por insolação e outros problemas de saúde causados pelos efeitos do calor.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, entre janeiro e outubro deste ano foram realizados 1.052 atendimentos, contra 827 no mesmo período de 2024.

A secretaria destacou que alguns grupos exigem maior atenção, como pessoas acima de 60 anos, crianças com menos de 4 anos e pessoas com deficiência intelectual. Esses grupos têm maior risco para desidratação e hipertemia.

Ainda que tenha sido registrada alta na busca por atendimento ambulatorial, caiu o número de internações devido aos efeitos do calor. Foram 2 casos nos primeiros dez meses de 2025, ante 6 no ano anterior.

A cidade de São Paulo alcançou na tarde deste domingo (28) a maior temperatura deste ano e também o dia mais quente já registrado em um mês de dezembro desde o início das medições, em 1943. A estação meteorológica convencional do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no mirante de Santana (zona norte), marcou 36,3°C às 15h.

A Secretaria da Saúde reforça os cuidados necessários em dias de altas temperaturas e alerta que sintomas como sonolência, letargia, fraqueza, dor de cabeça resistente a analgésicos, tontura, náusea, vômito e convulsões são sinais de agravamento e requerem atendimento médico imediato.

No sábado (27), o Inmet emitiu um alerta de grande perigo para uma onda de calor que atinge 1.284 municípios no Brasil. A área sob o aviso vermelho abrange os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, o norte do Paraná e o sul de Minas Gerais e do Espírito Santo.

O aviso vermelho -terceiro e mais grave do Inmet- segue até esta segunda-feira (29). A categoria indica risco à saúde com temperaturas 5°C acima da média durante mais de cinco dias.

CUIDADOS COM A SAÚDE EM DIA DE CALOR EXTREMO

- Beba água regularmente, mesmo sem sentir sede. O ideal é ingerir cerca de 35 ml de água por quilo de peso corporal por dia;

- Evite exposição ao sol entre 10h e 16h, período de maior radiação solar;

- Use roupas leves e de cores claras, que facilitam a transpiração e refletem menos calor;

- Dê preferência a ambientes ventilados e sombreados;

- Evite bebidas alcoólicas e alimentos pesados, que podem dificultar a digestão e aumentar a temperatura corporal;

- Inclua frutas e verduras ricas em água na alimentação, como melancia, melão, pepino e alface;

- Nunca deixe crianças, idosos ou animais dentro de veículos fechados, pois a temperatura interna pode subir rapidamente e causar hipertermia.