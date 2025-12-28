SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar foi arrastado por um carro em alta velocidade por 300 metros em Crissiumal (RS), de acordo com a Polícia Civil gaúcha.

Motorista arrancou após tentativa de abordagem, segundo a Polícia Civil. Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o PM sendo arrastado por volta 3h da manhã deste sábado (27). Um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

Suspeito de conduzir carro foi alvo de pedido de prisão preventiva. Ele foi acusado de tentativa de homicídio qualificado. Até 20h de hoje, o motorista ainda não havia sido localizado, de acordo com o delegado Willian Garcez.

Crissiumal tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Município fica a 470 quilômetros de Porto Alegre (RS).