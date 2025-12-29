SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os últimos dias de 2025 ainda serão quentes, mas também serão marcados pela chuva na cidade de São Paulo e municípios do entorno, segundo a previsão meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta segunda-feira (29), a capital paulista ainda sente os efeitos da forte onda de calor que quebrou recordes históricos nos últimos dias.

O dia começa com sol e temperaturas que sobem rapidamente, podendo atingir máximas de até 33°C. No entanto, há um alerta para a formação de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, típicas do verão. As precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento devido ao contraste entre o calor e a umidade. A mínima prevista é de 22°C.

Os paulistanos devem ficar atentos para raios, rajadas de vento acima dos 50 km/h e até mesmo queda de granizo em pontos isolados. Entre as consequências esperadas para a cidade estão quedas de árvores e falhas no fornecimento de energia, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo.

Na terça-feira (30), as mínimas caem um pouco, ficando em torno de 21°C. A máxima deve sofrer um declínio gradual, situando-se próxima dos 30°C.

O céu terá maior variação de nuvens e a probabilidade de chuva aumenta, ocorrendo de forma mais generalizada em comparação ao dia anterior, o que exige atenção de quem pretende realizar atividades externas.

Já na quarta-feira (31), véspera de Ano-Novo, a aproximação de uma frente fria pelo oceano intensifica a instabilidade em todo o leste paulista.

O dia será de tempo mais instável e nublado, com temperaturas variando entre 22°C e 31°C.

Para o momento da virada, a previsão aponta risco de pancadas de chuva moderadas a fortes na região metropolitana de São Paulo.

O clima deve continuar abafado, mas com a presença constante de nuvens, recomendando-se cautela para as celebrações ao ar livre, já que o padrão meteorológico indica que as chuvas podem ocorrer de forma intermitente até a madrugada.