SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Liquidante do Master é procurado no banco por oficiais de Justiça, SP tem risco de tempestade após bater recorde de calor, morre Brigitte Bardot e outras notícias para começar esta segunda-feira (29).

CASO MASTER

Oficiais de Justiça procuram agente nomeado pelo BC para liquidar Master na sede do banco. Encarregado da liquidação tem acesso a contratos e pagamentos feitos a prestadores de serviço pela institução financeira de Vorcaro.

PREVISÃO DO TEMPO

São Paulo tem risco de tempestade após onda de calor. Ventania pode provocar quedas de árvores e falha na oferta de energia, diz centro de emergências da prefeitura. Alerta de risco potencial de tempestades vale para todo o estado e boa parte de PR e SC.

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro busca ex-ministros, Marçal e políticos com trânsito no mercado. Aliados dizem que senador quer focar pré-campanha em São Paulo e Minas e viajar mais a partir de fevereiro. Filho mais velho de Jair Bolsonaro já procurou integrantes do PL e ex-secretário de Doria.

GUERRA DA UCRÂNIA

Trump pressiona Zelenski, mas perda territorial trava acordo. Segundo o Kremlin, EUA e Rússia formarão dois grupos de trabalho em janeiro para seguir tentativa de paz. Presidente dos EUA diz que acordo está 'nas etapas finais', mas afirma não ter prazos ao se reunir com ucraniano.

POLÍTICA

STF se vê na mira em ano eleitoral mesmo com fim de processo contra Bolsonaro. Inquérito das milícias digitais deve permanecer aberto como arma para reagir a pressões contra a corte. Investidas por impeachment, código de conduta e caso Master devem afetar dinâmica da corte em 2026.

CIDADANIA ITALIANA

Itália investiga suposto esquema que forjou residência e possibilitou cidadania a mais de 80 brasileiros. Brasileiro suspeito de intermediação entre funcionários de prefeitura italiana e beneficiados não respondeu à reportagem. Integrante de família brasileira que obteve nacionalidade afirma que processo ocorreu de forma idônea.

BRIGITTE BARDOT (1934 - 2025)

Morre Brigitte Bardot, lenda do cinema francês e o 'sex symbol' absoluto de uma era. Atriz encarnou a imagem da mulher leve, moderna e altiva. Morte foi confirmada neste domingo por sua fundação.

VIOLÊNCIA

Mulher é morta com mais de 20 tiros no Grajaú, em SP. Vítima de 42 anos estava em adega quando foi atingida por disparos, na sexta-feira (26). Câmera de segurança do estabelecimento registrou o crime; polícia investiga o caso.