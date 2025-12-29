FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - Com o aumento do movimento nas praias do Rio de Janeiro às vésperas do Ano-Novo e a onda de calor dos últimos dias de 2025, a orla da cidade tem permanecido lotada durante a noite e a madrugada, reduzindo o intervalo para a limpeza da areia pela Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana).

Em relação ao sábado passado, o aumento do volume de lixo foi maior justamente no trecho que reúne as praias do Arpoador, Leblon e Ipanema. O total recolhido passou de 12,80 toneladas para 71,65 toneladas. Ou seja, um crescimento de 400%, segundo dados da prefeitura.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), fez um apelo a cariocas e visitantes para que descartem o lixo corretamente nas praias, após registrar orla lotada durante a noite e acúmulo de resíduos pela manhã. No Arpoador, por volta das 04h00 deste domingo, a presença de banhistas era tão intensa que os garis precisaram redobrar os cuidados para realizar o trabalho em meio ao público.

Alexandre Campos, diretor de Limpeza Urbana da Comlurb, afirmou que a autarquia intensificou a limpeza das praias diante do aumento de banhistas, inclusive durante a madrugada. Segundo ele, o programa Praia Limpa adotou um modelo de limpeza contínua, ajustado ao fluxo de pessoas, para reforçar a atuação das equipes e reduzir impactos ambientais.

Segundo a prefeitura do Rio, cerca de 5 milhões de pessoas passaram pela cidade durante as celebrações do Ano-Novo de 2025. Só em Copacabana ?principal palco da queima de fogos? o público foi estimado em 2,6 milhões.