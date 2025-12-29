SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A redação segue como uma das etapas centrais dos vestibulares no país. Presente em praticamente todos os processos seletivos, a prova combina peso elevado na nota final com critérios de correção próprios de cada banca, o que exige preparação específica dos candidatos.

Nos exames aplicados neste ano, os temas propostos dialogaram com debates contemporâneos da sociedade brasileira. Envelhecimento da população, desigualdade social, relações de trabalho, violência contra a mulher e os impactos da IA (inteligência artificial) estiveram entre os assuntos mais recorrentes. Também houve espaço para reflexões filosóficas, ligadas à ética, aos direitos individuais e às transformações sociais.

De acordo com professores ouvidos pela reportagem, de forma geral as propostas mantiveram a linha dos últimos anos, combinando questões sociais, variedade de gêneros e liberdade de argumentação.

Além da escolha dos assuntos, as universidades mantiveram ?e ampliaram? a diversidade de gêneros textuais exigidos. Embora a dissertação argumentativa continue como modelo predominante, vários vestibulares cobraram cartas, crônicas, manifestos, relatos pessoais e textos de natureza informativa ou analítica. Em alguns casos, o candidato precisou produzir mais de um texto na mesma prova.

Segundo a coordenadora de redação do Poliedro Educação, Gabrielle Cavalin, a centralidade da escrita nos vestibulares não é recente. Desde 1977, quando um decreto tornou obrigatória a inclusão de uma prova ou questão de redação em língua portuguesa, a produção textual passou a ocupar espaço nos processos seletivos de universidades públicas e privadas.

A medida surgiu em um contexto de preocupação com os índices de leitura e escrita no país e se consolidou, ao longo das décadas, como um instrumento para avaliar competências essenciais à vida acadêmica e ao exercício da cidadania. Não por acaso, a redação costuma ter peso elevado na nota final e, em muitos vestibulares, funciona como critério de desempate.

Sobre a dominância da dissertação argumentativa, Cavalin vê crescer o número de provas que exigem textos vinculados a gêneros e situações comunicativas específicas, em alinhamento às orientações da BNCC (Base Nacional Comum Curricular). É o caso da Unicamp e, mais recentemente, da segunda proposta da Fuvest. "Todas essas provas reafirmam a centralidade da redação e a necessidade de domínio de aspectos como coerência, coesão, adequação linguística e leitura crítica da coletânea", afirma

Veja a seguir os temas e os formatos das redações cobradas nos vestibulares brasileiros deste ano:

*

ENEM

- Prova regular - Dissertação argumentativa: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira."

- Enem Pará - Dissertação argumentativa:"A valorização dos trabalhadores rurais no Brasil."

- Reaplicação e PPL - Dissertação argumentativa: "A idade mínima para o trabalho como forma de proteção à infância."

FUVEST

- Dissertação argumentativa: "O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado?"

- Carta: texto dirigido a uma pessoa fictícia que acusou injustamente o candidato de um comportamento moralmente condenável, expondo os motivos para conceder ou negar o perdão.

UNICAMP

- Depoimento: a "machosfera" e o discurso de ódio contra as mulheres

- Nota de esclarecimento: importância histórica da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

UNESP

- Dissertação argumentativa: "Estamos vivendo uma epidemia de solidão?"

UFG

- Dissertação argumentativa: "Inteligência Artificial: impactos na vida cotidiana e limites éticos" (até 30 linhas).

UFSC

- Manifesto: sobre as desigualdades sociais brasileiras, assinado simbolicamente como representante da classe favorecida ou desfavorecida;

- Crônica: sobre a desigualdade social;

- Carta: para si mesmo no futuro, a ser lida em 2030, com propostas para uma sociedade menos desigual.

UFRGS

- Dissertação argumentativa: motivos da evasão e do abandono escolar.

UFPR

Prova de produção e compreensão de textos, composta por três tarefas discursivas:

- Texto informativo-analítico: sobre a queda da taxa de natalidade no Brasil, com base em dados do IBGE;

- Texto expositivo: a partir de entrevista sobre inteligência artificial concedida por Andrew Smart;

- Resumo: de texto sobre os impactos sociais e ambientais das barragens de Belo Monte e Pimental, no Pará.

UNB

- Relato em primeira pessoa: "A experiência de ser removido violentamente de sua habitação", com contextualização de tempo e lugar, reflexão sobre as causas da remoção e relação com o passado e a comunidade.

PUC-SP

- Vestibular (2025/2) - Dissertação argumentativa: "A importância da Lei nº 13.104 para a proteção das mulheres contra o feminicídio."

- Vestibular (2026) - Dissertação argumentativa: "Redução da jornada de trabalho no Brasil: é possível conciliar os interesses dos trabalhadores e das empresas?"

IME

- Dissertação argumentativa: "O impacto do avanço das tecnologias sobre as habilidades cognitivas e sociais dos seres humanos."

UERJ

- Dissertação argumentativa: "É possível, nos dias atuais, ser fiel a si mesmo, como aconselha Polônio?"

FATEC

- Vestibular (2025/2) - Dissertação argumentativa: "Como a tecnologia pode afetar o desenvolvimento de uma economia sustentável?"

- Vestibular (2026) - Dissertação argumentativa: "Como utilizar a tecnologia para combater a desinformação e disseminar o conhecimento científico?"

UEG MEDICINA

- Artigo de opinião ou crônica: "A Inteligência Artificial no tratamento da saúde humana: revolução para a medicina ou ameaça ao saber e à atuação do médico?"

ALBERT EINSTEIN

- Vestibular (2026) - Dissertação argumentativa: "Inteligência artificial e recursos hídricos: entre a sustentabilidade e o consumo excessivo."

ITA

- Dissertação argumentativa: "A importância do comprometimento do jovem engenheiro com a prevenção do próprio apodrecimento cerebral."

Tags:

tecnologia