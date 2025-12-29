SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram afogadas durante o fim de semana no litoral de São Paulo e na região metropolitana da capital paulista, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ao todo, segundo a corporação, foram 75 salvamentos nas praias.

Na Grande São Paulo, as vítimas morreram em represas no domingo (28). Na Billings, os bombeiros recuperaram o corpo de um homem de 20 anos, na área da comunidade Zé do Buraco, em São Bernardo do Campo.

Na Guarapiranga, também no domingo, foi retirado da água o corpo de um homem de 22 anos, na área da Prainha do Crispim, em Itapecerica da Serra.

Também na cidade, os agentes conseguiram resgatar com vida e encaminhar ao pronto-socorro um homem de 60 anos.

Já em Praia Grande, uma vítima morreu afogada, e outras 75 foram resgatadas com vida. Só em Ubatuba, foram 26 resgatados entre sexta-feira (26) e domingo.

Segundo o Governo de SP, 1.043 pessoas foram salvas nas praias do litoral sul e norte de São Paulo na última temporada. Os bombeiros recomendam a banhistas respeitar as sinalizações, não entrar na água após o consumo de bebida alcoólica e procurar os agentes se virem alguém se afogando.