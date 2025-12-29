SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher atropelou e matou um homem que seria seu ex-namorado e uma jovem que estava com ele no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, na madrugada do último domingo (28).

Raphael Canuto e Joyce Corrêa estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um carro que os seguia em alta velocidade. Eles morreram na hora. A motorista foi presa em flagrante. O nome dela não foi divulgado.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) o caso foi registrado como homicídio doloso duplamente qualificado e lesão corporal. A investigação está a cargo do 37º Distrito Policial (Campo Limpo), e a suspeita teve a prisão convertida para preventiva (sem prazo) após passar por audiência de custódia.

"Foram requisitados exames periciais e toxicológicos, que estão em elaboração e serão analisados assim que finalizados para o total esclarecimento dos fatos."

Raphael estaria em um churrasco e teria começado a discutir, por mensagens, com a ex-companheira, que pegou o carro e foi até o local, segundo a TV Globo. Ele, então, teria resolvido deixar o local de moto. No caminho, passou em uma adega e chamou Joyce, que embarcou na garupa.

Eles foram atingidos na rua Professor Leitão da Cunha, que estava movimentada. A moto foi parar a cerca de 60 metros do local do atropelamento. Raphael e Joyce estão sendo velados nesta segunda-feira (29) em São Paulo.