SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho de calor extremo para diversas áreas do Sudeste do país, válido até 18h desta terça-feira (30).

Uma onda de calor afeta a região há mais de três dias. O instituto classifica a situação como de "grande perigo". Há ainda um alerta amarelo (de menor gravidade) de tempestades que também atinge parte da mesma região.

Apesar da validade do alerta, as altas temperaturas devem persistir ao longo desta semana, com termômetros ultrapassando os 30°C em várias capitais, caso de São Paulo ?que registrou recorde de temperatura para o mês de dezembro, com 36,9°C.

O mapa de alerta vermelho do Inmet engloba hoje quase todos os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além do sul de Minas. Ao todo, são 1.076 cidades afetadas.

Meteorologistas destacam que a combinação de um bloqueio atmosférico e baixa nebulosidade dificulta a entrada de frentes frias e a ocorrência de alívios mais significativos, mantendo o ar quente preso na maioria da região sudeste.

A população é orientada pelo instituto a adotar medidas de precaução, como ingerir bastante água, evitar esforços físicos nas horas mais quentes e procurar locais ventilados ou climatizados sempre que possível.

CALORÃO SERÁ ACOMPANHADO DE CHUVAS EM SP

Na cidade de São Paulo, os últimos dias de 2025 ainda serão quentes, mas também serão marcados pela chuva, segundo a previsão meteorológica do Inmet.

Nesta segunda-feira (29), a capital paulista ainda sente os efeitos da forte onda de calor que quebrou recordes históricos nos últimos dias.

O dia começa com sol e temperaturas que sobem rapidamente, podendo atingir máximas de até 33°C. No entanto, há um alerta para a formação de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, típicas do verão. As precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento devido ao contraste entre o calor e a umidade. A mínima prevista é de 22°C.

Na terça-feira (30), as mínimas caem um pouco, ficando em torno de 21°C. A máxima deve sofrer um declínio gradual, situando-se próxima dos 30°C.

O céu terá maior variação de nuvens e a probabilidade de chuva aumenta, ocorrendo de forma mais generalizada em comparação ao dia anterior, o que exige atenção de quem pretende realizar atividades externas.

Já na quarta-feira (31), véspera de Ano-Novo, a aproximação de uma frente fria pelo oceano intensifica a instabilidade em todo o leste paulista.

O dia será de tempo mais instável e nublado, com temperaturas variando entre 22°C e 31°C.

Para o momento da virada, a previsão aponta risco de pancadas de chuva moderadas a fortes na região metropolitana de São Paulo.

O clima deve continuar abafado, mas com a presença constante de nuvens, recomendando-se cautela para as celebrações ao ar livre, já que o padrão meteorológico indica que as chuvas podem ocorrer de forma intermitente até a madrugada.