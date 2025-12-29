SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O funcionamento da linha 11-Coral da CPTM será parcialmente interrompido a partir desta segunda-feira (29) para a passagem do Tatuzão, tuneladora que faz a expansão da linha 2-Verde do Metrô de São Paulo.

Linha não vai operar entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé, na zona leste. Os outros trechos (entre Estudantes e Corinthians-Itaquera e entre Tatuapé e Palmeiras-Barra Funda) funcionarão normalmente.

Previsão é de que a circulação de trens seja normalizada em 7 de janeiro. Até lá, o passageiro precisará adotar alternativas para seguir viagem.

Para organizar a movimentação de passageiros, a linha 3-Vermelha do Metrô vai operar de forma especial. A integração entre o trem e o metrô nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera será gratuita e o trecho entre as duas estações vai começar a funcionar às 4h para acompanhar o horário de funcionamento da CPTM.

Sistema Paese será acionado nos dias de maior movimento. Segundo a CPTM, os ônibus gratuitos farão o trajeto entre as duas linhas pela Radial Leste entre os dias 29 e 31 de dezembro e 5 e 7 de janeiro.

Serviço será paralisado por questão de segurança. A passagem da tuneladora por baixo da terra exige monitoramento contínuo, já que o tatuzão perfura, lentamente, o solo arenoso para formar um novo túnel de metrô.

A perfuração ocorre na região da futura estação Penha, que vai ligar a linha 2-Verde com a 3-Vermelha do Metrô de São Paulo. Após ultrapassar a região da linha 11-Coral, a tuneladora vai em direção à futura estação Aricanduva.