RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 4 anos de idade e um menino de 2 morreram em um incêndio em uma residência em Sepetiba, na zona oeste do Rio, na noite de sábado (27).
Bombeiros do quartel de Sepetiba foram acionados às 19h04. Segundo a corporação, quando a equipe chegou para conter as chamas, as crianças já estavam mortas dentro da residência, que fica na rua Branca de Neve. Não foi informado como teria começado o incêndio.
Moradores tentaram agredir homem e mulher que seriam pais das crianças. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27° BPM (Santa Cruz) foram deslocados para atender a ocorrência. No local, após o combate às chamas feito pelos bombeiros, um grupo de populares tentou agredir um homem e uma mulher, que seriam os pais das crianças. Eles foram conduzidos à 43ª DP (Guaratiba).
Polícia Civil investiga o caso. A delegacia de Guaratiba foi acionada para investigar as mortes. A perícia foi feita no local e diligências estão em andamento.
OUTRO CASO MÊS PASSADO
Dois gêmeos de 1 ano de idade morreram em um incêndio em uma casa em Campo Grande, também na zona oeste do Rio. O caso aconteceu no dia 18 de novembro.
As crianças estavam sozinhas na residência. A mãe foi presa por abandono de incapaz. Ela foi liberada em seguida para responder em liberdade após audiência de custódia.