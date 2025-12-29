SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal de turistas de Mato Grosso foi agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, no sábado (27). Eles afirmam que a agressão ocorreu após se recusarem a pagar um suposto aumento no valor cobrado pelo uso de cadeiras de praia.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um dos turistas sendo agredido por vários homens. O personal trainer Johnny Andrade aparece nas imagens com o rosto ensanguentado. No Instagram, ele e o companheiro, Cleiton Zanatta, relataram que, quando chegaram à praia, foram abordados por um comerciante e combinaram um valor pelo aluguel das cadeiras.

Quando o casal foi pagar a conta, o barraqueiro teria cobrado o dobro do valor combinado. "Eu falei: não, não vou pagar. Vou pagar o valor combinado", relatou Jhonny. Ele afirma que, em seguida, o comerciante jogou uma cadeira nele. "Quando me dei conta, tinham uns dez, quinze em cima da gente, batendo na gente", disse.

Johnny ficou com ferimentos no rosto e um olho roxo. Ele diz que a lateral do corpo também está machucada. "Bateram muito em mim. O Cleiton, meu companheiro, saiu correndo, conseguiu escapar e pediu ajuda para o salva-vidas", diz. "Se não fosse ele, essa hora a gente estaria morto. Foi um massacre."

Eles afirmam que registraram boletim de ocorrência. Mesmo após subir em uma viatura com os salva-vidas, continuaram sendo agredidos fisicamente, mas conseguiram deixar o local.

Casal cobrou a prefeitura e afirmou que vai entrar com um processo contra a cidade. Eles afirmam que buscaram atendimento médico, mas precisaram ir para outro hospital porque não tinha aparelho de raio-X. Também alegam que não conseguiram uma ambulância.

Prefeitura classificou ato como "fato grave e incompatível com os valores" de Porto de Galinhas. Em nota, a Prefeitura de Ipojuca, cidade onde fica o destino turístico, lamentou a agressão e disse que "os órgãos competentes apuram o ocorrido para identificar os envolvidos".

Sistema de inteligência foi acionado e 14 pessoas envolvidas no crime foram identificadas até o momento, diz governadora de Pernambuco. Em entrevista à Rádio Jornal, publicada nas redes sociais de Raquel Lyra (PSD), ela chamou o caso de um "crime inadmissível".

"Não vamos tratar de um incidente. Vamos tratar de um crime grave, que aconteceu contra dois turistas que vieram nos visitar, foram à praia e, infelizmente, foram espancados de maneira brutal por criminosos", disse Raquel Lyra, governadora de Pernambuco.

Apuração do caso é tratada como prioridade, diz polícia. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que o caso é investigado como lesão corporal pela Divisão Especial de Apuração de Homicídios.