RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mais de 60 ônibus deixaram de circular nesta segunda-feira (29) no Rio de Janeiro por suposta falta de diesel, após paralisação das empresas Real Auto Ônibus e da Transportes Vila Isabel, do consórcio Intersul, afetando o transporte em toda a cidade.

De acordo com o sindicato dos rodoviários, os coletivos estão parados na garagem. Em nota, a Rio Ônibus afirma que o consórcio Intersul acompanha a situação junto à secretaria Municipal de Transporte.

A Prefeitura do Rio confirma que foi comunicada sobre a paralisação das duas empresas e diz que os repasses de subsídios estão em dia.

A administração municipal afirma ainda que abrirá um processo administrativo para apurar possível descumprimento contratual, o que pode resultar em multa.

Para minimizar os impactos aos passageiros, a prefeitura determinou reforço em diversas linhas, entre elas 104, 107, 109, 157, 161, 169, 232, 409, 410, 435, 473, 552, 583, 584 e SP805. Além disso, as linhas 109 (Santo Cristo x São Conrado) e 157 (Santo Cristo x Gávea) tiveram seus itinerários estendidos até o terminal Gentileza.

Também foram indicadas alternativas para os usuários das linhas afetadas, com sugestões de integração e uso de outras linhas de ônibus e do VLT Carioca.