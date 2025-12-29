SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O alerta de grande perigo pela onda de calor que assola o Brasil acabaria no fim da tarde desta segunda-feira (29), mas foi prolongado em seis estados.

Aviso de perigo segue em vigor até as 18h desta terça-feira (30) e vale para todo o estado do Rio de Janeiro e para a maior parte de São Paulo. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia também abrange o sul do Espírito Santo, sul e sudoeste de Minas Gerais, sul de Goiás e leste de Mato Grosso do Sul.

Santa Catarina e Paraná, que estavam no aviso anterior, foram retirados da área de risco por calor extremo, mas estão sob alerta para tempestades. Segundo o Inmet, há até as 23h59 de amanhã um alerta laranja por risco de ventos de até 100 km/h e acumulado de chuva de até 100 milímetros em 24 horas para os estados sulistas.

O alerta vermelho foi prolongado porque as projeções meteorológicas seguiram mostrando temperaturas 5°C acima da média nas regiões em questão. Há risco à saúde e moradores precisam se manter hidratados, usar roupas leves e evitar fazer exercícios ao ar livre em horários de maior incidência solar.

Apesar do prolongamento no alerta, a expectativa é de que o clima fique mais ameno nos últimos dois dias do ano. Pancadas de chuva são previstas para o começo de 2026 e a Defesa Civil de São Paulo instaurou hoje um gabinete de crise para lidar com possíveis riscos causados pelas tempestades no estado.

Na cidade de São Paulo, as máximas ficarão abaixo dos 30°C a partir da quarta-feira (31), segundo o Climatempo. Os termômetros devem ficar com máximas em 29°C até a sexta-feira (2), quando o tempo fica ainda mais ameno, com uma semana de máximas entre 22°C e 25°C.

No Rio de Janeiro, o calor intenso vai persistir até a primeira semana de 2026, segundo a MetSul. As máximas ficarão em torno de 35°C até o dia 1º de janeiro, com a "virada" do tempo vindo em seguida, segundo o órgão. Ainda na primeira semana do ano, a nebulosidade e chuva frequente devem amenizar o tempo.