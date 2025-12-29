SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista que segue da cidade de São Paulo rumo à Baixada Santista enfrenta situação difícil no sistema Anchieta-Imigrantes, que tinha 28 km de congestionamento por volta das 13h30, segundo informações da concessionária Ecovias. No sentido capital paulista havia 6 km de lentidão.

A situação é pior na rodovia dos Imigrantes, a SP-160, com congestionamento por excesso de veículos do km 33 ao km 53, para quem segue para as praias. A lentidão no sentido capital vai do km 54 ao km 51.

Na Anchieta (SP-150), o trecho do km 32 ao km 50 estava congestionado, também devido ao alto fluxo de veículos. Para a cidade de São Paulo, o motorista encontrava lentidão do km 47 ao km 44.

O trânsito ainda pode piorar nesta segunda-feira, nas duas rodovias, já que a previsão é de receber ainda mais veículos partir das 14h e até o fim do dia. Na terça, quem pretender deixar a capital paulista em direção ao litoral deve trafegar antes das 11h para evitar trânsito lento.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA

ANCHIETA-IMIGRANTES

**Sentido Baixada Santista**

- Segunda (29): das 14h às 24h

- Terça (30): das 11h às 24h

- Quarta (31): das 0h às 20h

**Retorno**

- Quinta (1º): das 12h às 2h (de sexta)

- Sexta (2): das 13h às 2h (de sábado)

- Sábado (3): das 10h às 24h

- Domingo (4): de 0h às 24h

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

**Saída**

- Terça (30): das 16h às 18h

- Quarta (31): das 9h às 12h

**Retorno**

- Quarta (4): das 14h às 22h

CASTELLO-RAPOSO

**Saída**

- Quarta (31): das 10h às 13h e das 17h às 19h

- Quinta (1º): das 11h às 13h e das 16h às 19h

**Retorno**

- Quarta (4): das 14h às 22h

AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

**Saída**

- Terça (30): das 14h às 22h

- Quarta (31): das 5h às 17h

**Retorno**

- Sábado (3): das 10h às 22h

- Domingo (4): das 6h às 20h

DUTRA-RIO SANTOS

**Saída**

- Terça (30): das 15h às 19h

- Quarta (31): das 8h às 16h

**Retorno**

- Domingo (4): das 9h às 21h

- Segunda (5): das 6h às 12h

RÉGIS BITTENCOURT

**Saída**

- Quinta (1º): das 8h às 17h

**Retorno**

- Sábado (3): das 10h às 17h

- Domingo (4): das 9h às 15h

FERNÃO DIAS

**Saída**

- Terça (30): 12h às 20h

- Quarta (31): das 8h às 12h

**Retorno**

- Sábado (3): das 8h às 12h

- Domingo (4): das 12h às 20h

RODOANEL MÁRIO COVAS

_Trechos Sul e Leste (concessionária SPMar):_

**Saída**

- Segunda (29): das 6h às 20h

- Terça (30): das 9h às 20h

- Quarta (31): das 10h às 21h

- Quinta (1º): das 6h às 20h

**Retorno**

- Domingo (4): das 14h às 22h

_Trecho Oeste (concessionária CCR):_

**Saída**

- Terça (30): das 16h às 18h

- Quarta (31): das 9h às 12h

**Retorno**

- Domingo (4): das 14h às 22h

CONTATOS DE EMERGÊNCIAS

**Sistema Anchieta - Imigrantes**

0800-019-7878 (WhatsApp)

**Sistema Anhanguera - Bandeirantes**

0800-055-5550 / (11) 4589-3999 (WhatsApp)

**Sistema Castello Branco - Raposo Tavares**

0800-701-5555 / (11) 2664-6120 (WhatsApp)

**Via Dutra e Rio-Santos**

0800-017-3536 / 11-2795.2238 (WhatsApp)

**Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto**

0800-777-0070 (WhatsApp)

**Rodovia dos Tamoios**

0800-545-0000

**Rodoanel Mário Covas**

Trecho Oeste (Motiva) - 0800-773-6699 / (11) 2664-6140 (WhatsApp)

Trechos Leste e Sul (SPMar) - 0800-774-8877

**Rodovia Régis Bittencourt**

0800-7090-116 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)

**Rodovia Fernão Dias**

0800-283-0381 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)