SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista que segue da cidade de São Paulo rumo à Baixada Santista enfrenta situação difícil no sistema Anchieta-Imigrantes, que tinha 28 km de congestionamento por volta das 13h30, segundo informações da concessionária Ecovias. No sentido capital paulista havia 6 km de lentidão.
A situação é pior na rodovia dos Imigrantes, a SP-160, com congestionamento por excesso de veículos do km 33 ao km 53, para quem segue para as praias. A lentidão no sentido capital vai do km 54 ao km 51.
Na Anchieta (SP-150), o trecho do km 32 ao km 50 estava congestionado, também devido ao alto fluxo de veículos. Para a cidade de São Paulo, o motorista encontrava lentidão do km 47 ao km 44.
O trânsito ainda pode piorar nesta segunda-feira, nas duas rodovias, já que a previsão é de receber ainda mais veículos partir das 14h e até o fim do dia. Na terça, quem pretender deixar a capital paulista em direção ao litoral deve trafegar antes das 11h para evitar trânsito lento.
VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA
ANCHIETA-IMIGRANTES
**Sentido Baixada Santista**
- Segunda (29): das 14h às 24h
- Terça (30): das 11h às 24h
- Quarta (31): das 0h às 20h
**Retorno**
- Quinta (1º): das 12h às 2h (de sexta)
- Sexta (2): das 13h às 2h (de sábado)
- Sábado (3): das 10h às 24h
- Domingo (4): de 0h às 24h
ANHANGUERA-BANDEIRANTES
**Saída**
- Terça (30): das 16h às 18h
- Quarta (31): das 9h às 12h
**Retorno**
- Quarta (4): das 14h às 22h
CASTELLO-RAPOSO
**Saída**
- Quarta (31): das 10h às 13h e das 17h às 19h
- Quinta (1º): das 11h às 13h e das 16h às 19h
**Retorno**
- Quarta (4): das 14h às 22h
AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO
**Saída**
- Terça (30): das 14h às 22h
- Quarta (31): das 5h às 17h
**Retorno**
- Sábado (3): das 10h às 22h
- Domingo (4): das 6h às 20h
DUTRA-RIO SANTOS
**Saída**
- Terça (30): das 15h às 19h
- Quarta (31): das 8h às 16h
**Retorno**
- Domingo (4): das 9h às 21h
- Segunda (5): das 6h às 12h
RÉGIS BITTENCOURT
**Saída**
- Quinta (1º): das 8h às 17h
**Retorno**
- Sábado (3): das 10h às 17h
- Domingo (4): das 9h às 15h
FERNÃO DIAS
**Saída**
- Terça (30): 12h às 20h
- Quarta (31): das 8h às 12h
**Retorno**
- Sábado (3): das 8h às 12h
- Domingo (4): das 12h às 20h
RODOANEL MÁRIO COVAS
_Trechos Sul e Leste (concessionária SPMar):_
**Saída**
- Segunda (29): das 6h às 20h
- Terça (30): das 9h às 20h
- Quarta (31): das 10h às 21h
- Quinta (1º): das 6h às 20h
**Retorno**
- Domingo (4): das 14h às 22h
_Trecho Oeste (concessionária CCR):_
**Saída**
- Terça (30): das 16h às 18h
- Quarta (31): das 9h às 12h
**Retorno**
- Domingo (4): das 14h às 22h
CONTATOS DE EMERGÊNCIAS
**Sistema Anchieta - Imigrantes**
0800-019-7878 (WhatsApp)
**Sistema Anhanguera - Bandeirantes**
0800-055-5550 / (11) 4589-3999 (WhatsApp)
**Sistema Castello Branco - Raposo Tavares**
0800-701-5555 / (11) 2664-6120 (WhatsApp)
**Via Dutra e Rio-Santos**
0800-017-3536 / 11-2795.2238 (WhatsApp)
**Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto**
0800-777-0070 (WhatsApp)
**Rodovia dos Tamoios**
0800-545-0000
**Rodoanel Mário Covas**
Trecho Oeste (Motiva) - 0800-773-6699 / (11) 2664-6140 (WhatsApp)
Trechos Leste e Sul (SPMar) - 0800-774-8877
**Rodovia Régis Bittencourt**
0800-7090-116 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)
**Rodovia Fernão Dias**
0800-283-0381 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)