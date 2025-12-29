Na terça-feira (30), a previsão indica muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas a partir da tarde, com mínima de 20°C e máxima de 33°C. Para quarta-feira (31), último dia do ano, o cenário se repete, com possibilidade de granizo e temperaturas entre 21°C e 34°C.

O calor persistente ocorre no Sudeste e em outras regiões do país. O Instituto Nacional de Meteorologia chegou a emitir alerta vermelho nos últimos dias devido ao bloqueio atmosférico que mantém as temperaturas elevadas.

No último dia 27, o Ministério Público Federal e as Defensorias Públicas pediram providências urgentes ao governo estadual e à prefeitura do Rio para enfrentar os efeitos do calor extremo. O documento alerta para riscos à saúde, especialmente entre grupos vulneráveis.

Entre as recomendações estão reforçar a hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, usar roupas leves e claras e ampliar pontos de hidratação e locais climatizados. Desde o feriado de Natal, a capital fluminense permanece em estágio 3 de calor, em escala que vai até 5, com índices entre 36°C e 40°C.

