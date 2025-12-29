SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motociclista entrou armado em um bar de Taboão da Serra (SP) e matou um homem de 37 anos.

Caso ocorreu neste domingo (28). De acordo com informações da Polícia Civil, além do morto, outro frequentador do bar, que também tem 37 anos, ficou ferido na ocorrência.

Identidade do atirador não foi descoberta. No momento dos disparos, ele estava com o rosto coberto por um capacete. O motociclista fugiu do local logo depois de atirar.

Bar fica na rua Paulo Augusto de Andrade. As vítimas baleadas foram levadas para o pronto-socorro da Antena.

Caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio. O 1º DP, de Taboão da Serra, está responsável pelas investigações.