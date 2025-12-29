SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes anunciou nesta segunda-feira (29) aumento da tarifa de ônibus para R$ 5,30. O aumento de 6% está acima da inflação acumulada no período. O novo valor começa a valer no dia 6 de janeiro.

Anunciado no fim do ano passado, o último reajuste do transporte municipal subiu a passagem de R$ 4,40 para R$ 5. Na ocasião, a alta de 13,6% foi executada após recorde dos valores pagos como subsídio às empresas de ônibus.

A nova alta da passagem anunciada nesta segunda marca os dois anos de gratuidade do transporte municipal aos domingos, que começou a valer em 17 de dezembro de 2023. A iniciativa levou a municipalidade a pagar R$ 10 milhões a mais por mês -R$ 2,5 milhões a cada domingo- às empresas de ônibus pelo aumento de 20% da demanda de passageiros.

Neste ano, o orçamento da cidade destinou cerca de R$ 6,5 bilhões ao subsídio das empresas de ônibus, valor. No início de dezembro, o prefeito assinou decreto que destinou cerca de R$ 1 bilhão às operadoras do sistema, após paralisação de motoristas de ônibus que afetou cerca de 3,3 milhões de passageiros.

Motoristas e cobradores recolheram os ônibus após as empresas adiarem o pagamento do 13° salário.

Para 2026, a previsão é de destinar R$ 6,2 bilhões aos operadores do sistema, metade dos cerca de R$ 11 bilhões reservados à secretaria de mobilidade urbana e transportes.

Na capital paulista, a prefeitura subsidia parte do transporte público e o percentual é calculado de acordo com o número de passageiros, o tamanho da frota, entre outros.

Segundo a prefeitura, a remuneração não é mais feita por passageiros desde 2019, e o subsídio é calculado considerando diversos itens do serviço.

Os usuários do sistema de transporte têm até o dia 4 de janeiro para recargar o Bilhete Único com o valor ainda não reajustado.

O novo valor da tarifa só será debitado do cartão de transporte a partir de recargas feitas na categoria Comum após a data do reajuste. Até acabar o saldo pago em 2025, serão debitados R$ 5 ao passar pelas catracas. O saldo com a tarifa antiga expira em até 180 dias.