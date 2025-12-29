SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento de um produtor audiovisual há seis dias.

Helber Alves de Souza, 26, foi visto pela última vez na terça-feira (23) ao deixar a casa de sua irmã em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Não houve mais contato. Desde então, familiares, amigos e a polícia buscam sinais do jovem.

Trocas de mensagens indicam que, por volta das 2h de quarta-feira (24), ele esteve nas proximidades da estação Cidade Jardim, da linha 9-esmeralda dos trens metropolitanos, na zona sul da capital paulista.

Nesta segunda-feira (29), um inquérito foi aberto no Distrito Policial Central de Barueri para investigar o caso. Um boletim de ocorrência já havia sido registrado na quinta-feira (25) e diligências estão em andamento desde então, segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado).

A família também pediu na Justiça a quebra de sigilo telefônico e de aplicativos do celular de Helber. A ideia é tentar identificar ligações ou pedidos de carro.

"Por enquanto, não temos nada. Estamos aguardando principalmente as imagens das câmeras de segurança da Prefeitura, o Smart Sampa, e da estação", diz Kelly Souza, irmã do jovem. "Está demorando muito."

Ela relata que Helber saiu de casa tranquilo e sem qualquer desavença. "A gente nunca brigou. O convívio dele com todos, inclusive com os amigos, era muito bom", diz Kelly.

Na data em que desapareceu, o jovem usava camiseta branca, bermuda clara e um tênis modelo Air Force, da Nike, informa a família.

Um ato foi marcado para às 18h desta segunda-feira, em frente à estação Cidade Jardim, para cobrar por celeridade nas investigações.