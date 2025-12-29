As regiões mais procuradas são Copacabana/Leme, com 91,83%, depois Ipanema/Leblon (89,06%), Barra/Recreio/São Conrado (86,14%), Flamengo/Botafogo (84,55%) e Centro (82,45%).

Para o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, o diferencial deste ano é o perfil do público. Ele estima que este será um réveillon de novidades, devido ao volume de hóspedes internacionais na cidade.

Com certeza, vamos bater todos os recordes de chegada de turistas estrangeiros, em especial do Mercosul, seguidos de norte-americanos, europeus e canadenses, estes últimos beneficiados pelos novos voos diretos.

Na avaliação de Lopes, isso é fundamental para o crescimento do turismo local. Até porque esse perfil de visitante fica mais tempo e gasta mais, injetando recursos na economia do Rio de Janeiro.

Interior

Os hotéis do interior do estado também registram alta procura. Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (29) pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ ) revela que a ocupação para o Réveillon, compreendendo o período de 30 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026, apresenta média de 88,05%.

Os municípios mais procurados são Arraial do Cabo (98,60%), Miguel Pereira (95,10%), Angra dos Reis (94,60%), Armação dos Búzios (91,90%), Rio das Ostras (91,80%), Itatiaia/ Penedo (90,40%), Vassouras (87,50%), Valença/ Conservatória (87,10%), Cabo Frio (87%), Paraty (86,60%), Nova Friburgo (86,20%), Barra do Piraí/ Ipiabas (82,70%), Macaé (82,30%), Petrópolis (79,70%) e Teresópolis (79,20%).

