SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo tem uma nova tarde de calor intenso nesta segunda-feira (29), mas a temperatura na capital paulista não alcança o recorde registrado na véspera. A estação meteorológica convencional do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana (zona norte) marcou 33,4°C às 15h.

No domingo, o valor máximo apurado foi de 36,9°C. Foi a temperatura mais alta registrada em 2025 e também a maior para um mês de dezembro desde o início das medições, em 1943.

Essa marca superou o recorde de 36,1°C para o mês e para o ano aferido na sexta-feira (26). Antes disso, a mais elevada temperatura para dezembro havia sido apurada em 3 de dezembro de 1961, com 35,6°C.

A estação convencional na zona norte paulistana utiliza o mesmo sistema, que requer a observação de um funcionário dos índices registrados, desde o início da série histórica das medições.

O Mirante de Santana também possui uma estação automática em operação desde 2006. Esse sistema registrou nesta segunda a temperatura de 34,3°C. No domingo, essa estação apontou 37,2°C. A medição nesse instrumento também indicou que esse foi o dia mais quente do ano na capital.

O Inmet emitiu um alerta vermelho de calor extremo para diversas áreas do Sudeste do país, válido até 18h desta terça-feira (30).

Uma onda de calor afeta a região há mais de três dias. O instituto classifica a situação como de "grande perigo". Há ainda um alerta amarelo (de menor gravidade) de tempestades que também atinge parte da mesma região.

Apesar da validade do alerta, as altas temperaturas devem persistir ao longo desta semana, com termômetros ultrapassando os 30°C.