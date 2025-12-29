SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta segunda-feira (29) aumento na tarifa de metrô e trem em São Paulo para R$ 5,40. A alta de 3,8% está abaixo da inflação no período, de 3,9%, segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) do IBGE. O novo valor começa a valer no dia 6 de janeiro.

O último reajuste no sistema de transporte sobre trilhos paulista ocorreu em dezembro do ano passado, quando passou de R$ 5 para R$ 5,20. Esta é a terceira alta no setor da gestão Tarcísio, que já havia subido a passagem de R$ 4,40 para R$ 5 em dezembro de 2023.

Com o novo aumento, o transporte público estadual teve alta acumulada de 22,7% desde o fim de 2023, primeiro ano da atual gestão estadual.

Os usuários do sistema de transporte têm até o dia 5 de janeiro para recargar o Bilhete Único com o valor ainda não reajustado.

O novo valor da tarifa só será debitado do cartão de transporte a partir de recargas feitas na categoria Comum após a data do reajuste. Até acabar o saldo pago em 2025, será debitado R$ 5,20 ao passar pelas catracas. O saldo com a tarifa antiga expira em até 180 dias.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou nesta segunda reajuste da tarifa de ônibus de R$ 5 para R$ 5,30. O aumento de 6% está acima da inflação acumulada no período, de 3,9%, segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) do IBGE. O novo valor começa a valer no dia 6 de janeiro.

Em dezembro do ano passado, a passagem do transporte municipal aumentou para R$ 5; alta de 13,6%.

Até então, o último reajuste do transporte público municipal ocorreu em janeiro de 2020, quando a passagem foi de R$ 4,30 para R$ 4,40. No período, a inflação foi de 32%.

ONDE RECARREGAR O CARTÃO DE TRANSPORTE

As recargas poderão ser feitas em totens nas estações de metrô e da CPTM. As máquinas aceitam pagamento em dinheiro e cartão de débito.

Outra opção é utilizar a internet. A página da SPTrans disponibiliza aplicativos para esta finalidade.