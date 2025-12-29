SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta severo para chuva forte para as zonas norte e central da cidade de São Paulo por volta das 18h10 desta segunda-feira (29). O aviso enviado para telefones celulares indica raios e vento, inclusive em áreas vizinhas, e pede que a população tenha cuidado nas próximas horas.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo divulgou também nesta tarde de segunda que áreas das regiões central, leste, oeste e norte estão sob estado de atenção para alagamento devido à chuva que atinge a capital. O alerta vale inclusive para as vias marginais dos rios Pinheiros e Tietê.

Áreas de instabilidade formadas dentro da capital paulista devido ao calor e a entrada da brisa marítima formam chuva isolada, variando de intensidade.

Na zona leste, chove moderadamente nos distritos Penha, Aricanduva, Vila Formosa e Mooca, apontam as estações meteorológicas automáticas do CGE.

Na zona norte, a chuva é moderada com pontos mais intensos na Vila Maria, Vila Guilherme e no Jaçanã. Também chove nas marginais do Tietê e do Pinheiros.

Há potencial para formação de alagamentos devido ao lento deslocamento das instabilidades, criando também o risco de rajadas de vento que podem superar os 50 km/h.