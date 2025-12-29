RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Governo do Acre decretou nesta segunda-feira (29) situação de emergência em cinco municípios afetados por enchentes na reta final deste ano. A medida abrange a capital, Rio Branco, além das cidades de Feijó, Plácido de Castro, Santa Rosa do Purus e Tarauacá.

O volume expressivo de chuva nos últimos dias elevou os níveis dos rios Acre, Purus e Tarauacá, tirando de casa famílias às vésperas do Réveillon.

A Prefeitura de Rio Branco disse nesta segunda que a cheia do rio Acre já atingiu 43 bairros da capital desde sexta (26), afetando mais de 12 mil pessoas -a população da cidade é estimada pelo IBGE em 389 mil habitantes.

Conforme a gestão Tião Bocalom (PL), a maioria das famílias foi acolhida em casas de parentes, enquanto 304 pessoas foram encaminhadas para abrigos municipais.

O decreto do governo do estado foi publicado em edição extra do Diário Oficial com a assinatura da governadora em exercício, Mailza Assis. A validade é de 180 dias.

"Com o decreto, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC) passa a ser responsável por articular ações com autoridades federais, estaduais e municipais, mobilizar recursos humanos e materiais, coordenar atividades de socorro às comunidades isoladas e prestar assistência e apoio logístico aos municípios afetados", afirmou o Governo do Acre em nota.

A medida leva em consideração os altos índices pluviométricos registrados em dezembro, especialmente em Rio Branco, onde o acumulado de chuva chegou a 483 milímetros, segundo a administração estadual. O volume supera a média para o período, estimada em 265 milímetros.

Conforme a gestão Gladson Cameli (PP), o nível do rio Acre segue em elevação e alcançou 15,38 metros na capital em medição das 15h. As cotas de alerta e de transbordo em Rio Branco são de 13,50 metros e 14 metros, respectivamente.

Ao anunciar o decreto, o governo estadual não detalhou o número de famílias fora de casa no estado em razão das chuvas.

Mais cedo, pela manhã, um boletim diário da administração estadual indicou que o rio Acre registra, para meses de dezembro, uma cheia que não ocorria havia cerca de 50 anos.

Esse mesmo levantamento contabilizava 46 famílias (ou 186 pessoas) em quatro abrigos de Rio Branco. Os números do boletim só devem ser atualizados nesta terça (30).