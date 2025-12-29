SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas que cometeram infrações de trânsito nas estradas paulistas nos últimos dias podem receber um presente de Natal indesejado. Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (29) pela Polícia Militar Rodoviária, foram aplicadas cerca de 56 mil multas em rodovias do estado de São Paulo de 24 a 28 de dezembro.

As autuações foram feitas tanto por radares quanto pela observação dos agentes.

Do total de multas aplicadas, 21 mil foram por excesso de velocidade e 1.000 por uso indevido do celular ao volante.

Ao todo, mais de 15 mil veículos foram vistoriados entre a véspera de Natal e o último domingo (28). E neles, além de irregularidades, foram encontrados 400 quilos de cocaína.

Do dia 24 ao 28, segundo a Polícia Rodoviária, 37 pessoas morreram em acidentes de trânsito em rodovias estaduais de São Paulo, sendo que 4 foram por atropelamentos, 10 estavam em motocicletas e 23 em outros veículos. No total, foram registrados 331 acidentes.

"Na prevenção de comportamentos de risco, 28 mil testes de alcoolemia foram realizados, identificando 77 condutores alcoolizados, além da recusa de 1.235 motoristas em submeter-se ao teste etilométrico, infração grave que resulta em penalidades idênticas aos flagrados embriagados", diz a Polícia Rodoviária, em nota.

Nesta segunda-feira, em um período de quatro horas e meia na rodovia Anhanguera, em Sumaré (SP), na região de Campinas, 198 veículos foram flagrados por radar móvel acima da velocidade em um trecho onde o limite é de 100 km/h.

Na sexta-feira (26), 80 veículos haviam sido flagrados por radar móvel acima da velocidade na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, na região de Jundiaí (o limite é de 120 km/h).

No sábado (27), o 6º Batalhão de Policiamento Rodoviário deu início a um projeto-piloto para monitorar a rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte do estado, com o uso de drones.

"A ação consistiu na captação das imagens dos veículos transitando na contramão de direção e no acostamento, entre outras infrações, colocando em risco os demais usuários da rodovia", diz a polícia em nota.

A infraestrutura operacional, que teve apoio da concessionária Tamoios, administradora da rodovia, conta com dois postos de comando instalados para operar a aeronave não tripulada.

No primeiro, o drone decolou do Contorno Sul (ligação entre Caraguatatuba e São Sebastião) e registrou imagens que eram compartilhadas em tempo real com o segundo posto de comando, na base da Polícia Rodoviária em São Sebastião.

Os condutores foram parados posteriormente e informados que haviam sido multados a partir de imagens captadas pelos drones. O total de multas aplicadas com o uso da aeronave não foi informado.