A Operação Tatuí teve como meta encontrar materiais e produtos enterrados e escondidos na areia ou deixados irregularmente na praia. A finalidade também foi limpar a orla para a grande virada do ano, nesta quarta-feira (31). Trinta e cinco garrafas de vidro de bebidas destiladas foram localizadas em recipientes plásticos com tampa. Além disso, engradados de água e de guaraná natural também foram localizados, enterrados na areia.



Realizamos essas ações na areia das praias, especialmente durante a madrugada, justamente para que se possa desobstruir o espaço público e não permitir que as pessoas utilizem a praia como depósito. Parte desses produtos certamente seria vendida durante o réveillon, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Acampamentos

As operações contam com o auxílio de agentes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e da Guarda Municipal. As ações retiram ainda os acampamentos na praia, já que muitas pessoas armam grandes barracas para reservar espaço na faixa de areia para a última noite de 2025.

Decreto da prefeitura do Rio - de maio de deste ano - impôs novas regras para organizar a orla carioca, proibindo itens como garrafas de vidro e cercadinhos, regulamentando música (com volumes e horários específicos), padronizando barracas com nomes/números e visando coibir outras irregularidades, visando um uso mais democrático e organizado do espaço público.

Tags:

Bebida | Praias | Réveillon | Rio de Janeiro