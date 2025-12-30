O entrevistado conversa com Leandro Demori sobre a forma com que a história moldou a sociedade com pensamento e costumes racistas. Ele reflete ainda sobre a representatividade negra no audiovisual brasileiro e o poder da arte como ferramenta de transformação social. O programa vai ao ar às 23h desta terça-feira (30), na TV Brasil.

Clayton Nascimento relata que a criação do espetáculo Macacos foi motivada por um episódio de racismo exibido na televisão e por uma pesquisa histórica sobre as raízes desse tipo de agressão.

Macacos é um monólogo que fala sobre a estruturação do racismo no Brasil. Eu fui provocado a escrever essa peça quando, morando no Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, liguei a televisão e vi um estádio inteiro chamando o goleiro Aranha de macaco. Fui estudar qual a origem do xingamento e para minha grande surpresa descubro que nasce no Brasil, quando a França tenta uma colonização em nosso país, explica.

O artista conta ainda como desenvolveu uma relação próxima com Terezinha Maria de Jesus, piauiense, que perdeu o filho Eduardo Ferreira na porta de casa, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, após um tiro disparado durante uma ação policial.