As equipes atuarão em Copacabana, Barra da Tijuca e Niterói, circulando por toda a orla. A meta da nova tecnologia é identificar veículos furtados e roubados, localizar criminosos com mandado de prisão em aberto e dar mais agilidade às abordagens policiais.



A praia de Copacabana a mais procurada na noite do próximo dia 31 - será dividida em cinco setores, visando ampliar as ações de segurança. Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) também estarão na orla, organizados em grupos de 20 agentes, garantindo a segurança das comemorações da virada do ano.



A tecnologia embarcada representa um avanço significativo no policiamento preventivo. Com o reconhecimento facial e a leitura automática de placas, conseguimos identificar suspeitos, veículos roubados e agir com mais rapidez e precisão, ampliando a segurança da população durante o réveillon, explica o secretário de Polícia Militar, Marcelo de Menezes.



O esquema também contará com 17 pontos de revista em Copacabana, com detectores de metais evitando a entrada de armas, materiais perfurocortantes ou qualquer outro objeto perigoso.

O policiamento será reforçado com 78 torres de observação distribuídas pelo canteiro central, calçadão, espelho dágua e entorno dos três palcos, 70 pontos de baseamento de viaturas e um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM).



Integração entre tecnologias

As viaturas operam de forma integrada às câmeras conectadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), permitindo que alertas sejam acompanhados simultaneamente pelas equipes em campo e pelas salas de monitoramento.

Durante as ações, os caminhões de comando dos Centros Integrados Móveis também terão acesso a todo o ecossistema tecnológico disponível, incluindo imagens de câmeras corporais (bodycams), câmeras embarcadas em viaturas, câmeras urbanas, leitores de placas e imagens captadas por drones em tempo real. A integração dessas ferramentas amplia a capacidade de coordenação, análise e tomada de decisão nas áreas de atuação.

Bombeiros

Ao todo, 1.500 bombeiros militares estarão empenhados nas operações em todo o Estado do Rio. Serão empregadas 360 viaturas de salvamento, combate a incêndio, ambulâncias, motocicletas, pickups, escadas e plataformas mecânicas, além de viaturas de abastecimento. E 250 embarcações também serão utilizadas, incluindo barcos de alumínio, lanchas, motos aquáticas e embarcações infláveis avançadas e de resgate. Três aeronaves estarão posicionadas em pontos estratégicos para auxiliar nas ações de resgate.

Em Copacabana, a operação contará com 170 bombeiros militares. Serão seis grupos de intervenção rápida - quatro terrestres e dois marítimos - além de 20 postos de guarda-vidas ativados ao longo da orla, com 77 guarda-vidas.



As equipes de combate a incêndio, socorro marítimo, salvamento e atendimento pré-hospitalar estarão posicionadas estrategicamente nas principais áreas de concentração de público. Médicos também vão tripular motos aquáticas, garantindo atendimento mais ágil durante a virada do ano.

