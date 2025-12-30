SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tempo ficará abafado e haverá pancadas de chuva forte a moderada entre a tarde e a noite desta terça-feira (30) na capital paulista e arredores, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. A temperatura mínima prevista é de 22°C e a máxima é de 31°C.

A chuva é consequência da combinação do calor com a entrada de uma brisa marítima. Há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento. Haverá, porém, aberturas de sol entre o período da manhã e o início da tarde.

Com o solo já encharcado pela chuva da véspera, há aumento da possibilidade de formação de alagamentos, transbordamentos de pequenos rios e córregos e deslizamentos de terra nas áreas de risco.

Na quarta-feira (31), último dia do ano, o tempo não muda: serão muitas nuvens, sensação de tempo abafado e pancadas de chuva entre o meio da tarde e a noite.

Calor e alta umidade do ar elevam o potencial para pancadas isoladas de chuva na hora da virada do ano. A mínima prevista é de 21°C e a máxima de 30°C.

O Inmet emitiu um alerta vermelho de calor extremo para diversas áreas do Sudeste do país, válido até 18h desta terça.

Uma onda de calor afeta a região há dias. O instituto classifica a situação como de "grande perigo". Há ainda um alerta amarelo (de menor gravidade) de tempestades que também atinge parte da mesma região.

Nesta segunda-feira (29), a capital enfrentou uma nova tarde de calor intenso, mas a temperatura na não alcançou o recorde registrado na véspera. A estação meteorológica convencional do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana (zona norte) marcou 33,4°C às 15h.

No domingo, o valor máximo apurado foi de 36,9°C, a temperatura mais alta registrada em 2025 e também a maior para um mês de dezembro desde o início das medições, em 1943.

Essa marca superou o recorde de 36,1°C para o mês e para o ano aferido na sexta-feira (26). Antes disso, a mais elevada temperatura para dezembro havia sido apurada em 3 de dezembro de 1961, com 35,6°C.

A estação convencional na zona norte paulistana utiliza o mesmo sistema desde o início da série histórica. A verificação dos índices registrados requer a presença de funcionário no local.

O Mirante de Santana também possui uma estação automática em operação desde 2006. Esse sistema registrou nesta segunda a temperatura de 34,3°C.

No domingo, essa estação apontou 37,2°C. A medição nesse instrumento também indicou que esse foi o dia mais quente do ano na capital.