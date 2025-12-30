MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Na virada de 2025 para 2026, as principais cidades do Nordeste apostam em grandes festas públicas, com shows gratuitos, estruturas temporárias e eventos descentralizados como estratégia de lazer, turismo e movimentação econômica.

Em Maceió, a programação de Réveillon combina novos equipamentos turísticos e festas espalhadas pela cidade. Um dos destaques é a Roda Maceió, roda-gigante inaugurada no fim de outubro na praça Multieventos, no bairro de Pajuçara.

Com 42 metros de altura, 20 cabines climatizadas e vista panorâmica da orla, o equipamento tem expectativa de receber 1.300 visitantes por dia e até 60 mil pessoas por mês, movimentando cerca de R$ 2 milhões na economia local, segundo a prefeitura. O investimento foi 100% privado, com repasse de 5% do lucro para o município.

Haverá programação especial no dia 30, a partir das 16h. No dia 31, o funcionamento será das 10h às 17h, e no dia 1º, das 14h às 22h.

O Ano-Novo na capital alagoana será descentralizado. Além da orla marítima, o bairro Benedito Bentes, na parte alta da cidade, também recebe shows. Na praça Padre Cícero, a programação começa às 19h do dia 31, com atrações como Zezo, Rafa e Pipo, Raquel dos Teclados e O Rodo. Ao longo da orla, diferentes pontos recebem apresentações musicais, além da tradicional contagem regressiva e queima de fogos.

No dia seguinte, o cantor Bell Marques comanda o tradicional arrastão de 1º de janeiro, com trio elétrico percorrendo a orla a partir da praia de Sete Coqueiros, marcando a abertura oficial do Verão Massayó, cuja programação completa ainda não foi divulgada.

No Recife, a prefeitura estima a presença de cerca de 400 mil turistas de 26 de dezembro a 2 de janeiro, além de mais de um milhão de pessoas, em geral, circulando nos três dias de festa.

O palco principal foi montado na praia do Pina, com programação distribuída entre os dias 27, 28 e 31. Na noite da virada, estão previstos shows de Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Alceu Valença, entre outros artistas.

Salvador mantém seu Réveillon como um dos maiores do país. De 27 a 31 de dezembro, o Festival Virada Salvador ocupa a Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, com mais de 60 atrações e mais de cem horas de música.

Ivete Sangalo será responsável pela contagem regressiva da virada, em uma noite que também terá Jorge e Mateus, Timbalada e Xanddy Harmonia. A expectativa é de mais de 500 mil turistas, ocupação total da rede hoteleira e movimentação econômica superior a R$ 400 milhões.

Em Fortaleza, o Réveillon 2026 marca o início das comemorações pelos 300 anos da capital. Sob o slogan "Ligada nos 300", a cidade terá dois dias de shows gratuitos, em 30 e 31 de dezembro, distribuídos em três polos: Aterro da Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará.

No dia 31, a celebração da virada se concentra no Aterro da Praia de Iracema, com expectativa de público superior a 1,5 milhão de pessoas. A programação reúne artistas de diferentes gêneros, como Seu Jorge, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Paralamas do Sucesso, Marcos Lessa, Matuê, Nayra Costa, Transacionais e Taty Girl.

Aracaju optou por um recorte local nas atrações musicais. A prefeitura anunciou que o Réveillon de 2026, na orla de Atalaia, será protagonizado exclusivamente por artistas sergipanos. A programação do dia 31 inclui Maysa Reis, Unha Pintada, Leonne, o Nobre, Calcinha Preta e Mikael Santos.

Já em João Pessoa, a virada será concentrada no Busto de Tamandaré, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú. A prefeitura anunciou shows gratuitos com Mano Walter, Juzé, Pagode do Meu Agrado e Jota Quest, mantendo o modelo tradicional de festa à beira-mar.