FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - Um dos suspeitos de assaltar um casal de banhistas com o uso de uma moto aquática em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi preso na madrugada deste domingo (28). O homem, de 18 anos, já era apontado pela polícia como um dos autores do crime, ocorrido no dia 21, e foi detido em flagrante durante uma tentativa de latrocínio.

Nesta segunda (29) o casal assaltado no mar foi à delegacia e reconheceu o suspeito, que permaneceu preso à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para localizar o segundo envolvido no crime.

O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e, segundo a investigação, voltou a cometer crimes na noite deste sábado (27), ao participar de uma tentativa de latrocínio com um adolescente, também em São Vicente. Três pessoas foram abordadas em frente a uma residência e tiveram alianças, joias, um celular e um veículo roubados.

Na fuga, um dos assaltantes disparou na direção das vítimas, sem atingi-las. O carro foi localizado depois, abandonado, e os dois suspeitos acabaram detidos na madrugada de domingo. Com eles, a polícia apreendeu dois celulares, uma arma de fogo e a aliança de uma das vítimas.

O caso teve repercussão depois que o assalto a um casal de banhistas a poucos metros da Praia dos Milionários, em São Vicente, foi gravado por testemunhas e divulgado nas redes sociais. As imagens mostram dois criminosos chegando em uma moto aquática e abordando as vítimas enquanto elas faziam um passeio de caiaque no mar.

