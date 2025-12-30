SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Toffoli recua sobre acareação entre BC e Master, governo estuda mudar isenção de títulos, Bolsonaro deve passar Revéillon internado e outras notícias para começar esta terça-feira (30).

BANCO MASTER

Toffoli recua e deixa a critério da PF acareação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do BC. Versões apresentadas por dono do Master e executivo de banco devem ser contrapostas após falas individuais.

IOF

Governo estuda mudar regras de títulos isentos de IR em 2026. Preocupação do executivo é que isenção torna emissão da dívida mais cara para o Tesouro. Alterações passariam por restringir emissão ou mexer em IOF de investimentos.

GOVERNO TRUMP

Governo Trump anuncia mais duas mortes em novo ataque a barco no Pacífico. Operação ocorre no mesmo dia em que presidente afirma ter atingido área portuária na Venezuela. Forças Armadas americanas dizem que embarcação era operada por terroristas e trabalhava para o narcotráfico.

POLÍTICA

Bolsonaro deve passar o Réveillon no hospital após procedimento contra soluços. Equipe médica diz que ex-presidente voltou a registrar hipertensão e tem quadro severo de apneia do sono. Ele já havia passado por uma cirurgia de correção de hérnia inguinal e seu quadro é estável.

CHUVA

Acre decreta situação de emergência em cinco municípios afetados por enchentes. Medida abrange Rio Branco, Feijó, Plácido de Castro, Santa Rosa do Purus e Tarauacá. Na capital, prefeitura fala em mais de 12 mil pessoas afetadas e 304 em abrigos.

POLÍTICA

Tornozeleira eletrônica de Silvinei estava em banheiro de rodoviária, diz polícia do Paraguai. Autoridades do país vizinho informaram que aparelho foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (29). Ex-diretor-geral foi preso na sexta-feira (26) no Paraguai enquanto tentava fugir.

SÃO PAULO

Tarcísio aumenta tarifa da CPTM e do metrô em SP para R$ 5,40. Com o reajuste, o transporte público estadual teve alta acumulada de 22,7% desde o fim de 2023. Esta é o terceiro aumento no setor durante a atual gestão estadual.

CLIMA

Após recorde de calor, temperatura em São Paulo passa dos 33°C. Capital paulista segue sob efeito de onda de calor nesta segunda (29). No domingo (28), a cidade teve o seu dia mais quente em um dezembro.

CULTURA

Idosa que restaurou 'Ecce Homo' e virou ícone pop mundial morre aos 94 anos. Cecilia Giménez morava em uma casa de repouso na Espanha. Acontecimento foi ímã para turistas de uma cidadezinha local.

CELEBRIDADES

Ana Castela e Zé Felipe terminam namoro após dois meses: 'Não foi por briga'. Cantores sertanejos anunciaram término nesta segunda-feira (29) no Instagram. Ambos dizem que seguem como amigos e que vão lançar projetos juntos.

MODA

Setor da moda em 2025 ficou obcecado com o luxo e viu a expansão do fast fashion. Principais maisons trocaram seus comandos criativos. H&M abriu lojas no Brasil e Zara tentou mudar sua imagem.