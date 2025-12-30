 O révellion da cidade do Rio de Janeiro contará com 13 palcos para shows com 70 atrações. A estimativa é que cerca de 5 milhões pessoas participem da festa e movimentem R$ 3,34 bilhões na economia carioca.

 Apenas em Copacabana, os 4,5 quilômetros de extensão de praia deverão acolher mais de 2 milhões de pessoas na virada do ano. O público assistirá um espetáculo inédito de imagens. 

Conforme a empresa que presta serviço à prefeitura do Rio de Janeiro no tradicional réveillon, um balé de 1,2 mil drones fará coreografias suspensas no ar para desenhar rostos, paisagens cariocas, e escrever frases no céu de Copacabana.

Além da evolução dos pequenos robôs aéreos, a noite na praia será enfeitada com a mais longa e volumosa exibição pirotécnica:19 balsas lançarão fogos de artifício nos 12 primeiros minutos de 2026. A maior extensão de tempo já programada.

Três palcos 

Alto-falantes espalhados na orla farão a trilha sonora para o show de imagens. Antes, eles servirão às apresentações que acontecerão em três palcos: um na altura da Rua República do Peru; outro na altura da Rua Anchieta, voltado para o Forte do Leme; e entre eles o palco na altura do Posto 2 (Copacabana Palace).

O palco do Copacabana Palace concentrará as principais atrações. Os shows começam às 20h com Gilberto Gil e Ney Matogrosso (convidado especial). Na sequência Belo e Alcione; João Gomes e Iza (convidada especial); DJ Alok e, por fim, a escola de samba Beija Flor (de Nilópolis).

Outros dez palcos estarão espalhados pela cidade, somando 70 atrações, conforme programação da prefeitura. A expectativa oficial é que todos os eventos da virada entretenham cerca de 5 milhões pessoas e movimentem R$ 3,34 bilhões na economia carioca.

Em outubro, o Rio de Janeiro atingiu o recorde de turistas estrangeiros (1,8 milhão de visitantes). Até aquele momento, a Argentina foi o principal país de origem, com 648.911 visitantes. O segundo pais emissor foi o Chile (303.341); seguido por Estados Unidos (174.163), Uruguai (85.948) e França (70.916).

Os números dos visitantes do Rio contribuíram para que o Brasil ultrapassasse o volume de 9 milhões de turistas estrangeiros no ano que termina.

Confira a programação na cidade: 

Palco Rio (Copacabana):

18h às 4h DJ Cady

20h Gilberto Gil + convidado especial

22h30 Belo + Alcione

0h12 João Gomes + Iza 

1h40 Alok

3h30 G.R.E.S. Beija Flor

Palco Samba Amstel (Copacabana):

18h às 4h DJ Tamy

20h Roberta Sá

22h Martnália

0h12 Diogo Nogueira

2h Feyjão convida Bloco da Preta

3h30 G.R.E.S. Grande Rio

Palco Banco do Brasil  Leme:

18h às 2h DJ Marcelo Araújo 

19h20 Midian Lima

20h45 Samuel Messias

22h15 Thalles Roberto

0h12 Grupo Marcados Pagode Gospel

Palco Parque Madureira Amstel (Rua Soares Caldeira, 115):

18h às 2h30 DJ

18h30 - Império Serrano

19h30 - Velha Guarda da Portela

21h DJ Michell + Black de Elite

22h30 - Família Diniz

0h20 Sombrinha

2h G.R.E.S. Portela

Palco Sesc RJ Flamengo (Praia do Flamengo (Posto 2) em frente à Rua Dois de Dezembro):

18h às 3h DJ

20h30 Joanna

22h Samba do Trabalhador

0h12 Tributo à Raul Seixas

2h30 G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel

Palco Sesc RJ Ilha do Governador (Praia da Bica, em frente ao número 169):

18h às 3h DJ

19h Roda de Santa Rita

20h30 Arlindinho

22h30 - União da Ilha

0h20: Mosquito

2h30 G.R.E.S. Unidos do Viradouro

Palco Sesc RJ Paquetá (Praia da Moreninha s/nº):

18h às 2h30 DJ

19h Ryon Sax

20h30 - Fogo e Paixão

22h Afromix

0h20 Marcos Santos

2h G.R.E.S. Acadêmicos de Niterói

Palco Sesc RJ Parque Realengo (Rua Professor Carlos Wenceslau, 388):

18h às 2h30 DJ

19h DJ Rafael Nazareth

20h30 - Nego Alvaro

22h Nem da Tia Doca

00h15 Sambay

2h G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel

Palco Sesc RJ Piscinão de Ramos (Praça Roquete Pinto, 2):

18h às 2h30 DJ

19h - Siri de Ramos

20h30 - Sylvinho Blau Blau

22h Ana Petkovic

23h MC Cacau

0h20 Balacobaco

2h G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense

Palco Sesc RJ Penha (Rua Santo Engracia, s/nº):

18h às 2h30 DJ

19h - Michael Sullivan

20h30 Pura Batucada

22h Thais Macedo

0h20 Dudu Nobre

2h G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro

Palco Sesc RJ Sepetiba (Praia de Sepetiba, 1.886):

18h às 2h30 DJ

20h - Darlan

21h30 Tília

22h30 Juninho Thybau

0h20 Caju pra Baixo

2h G.R.E.S. Acadêmicos da Tijuca 

Palco Sesc RJ Parque Oeste (Avenida Cesario de Melo, 6.851):

18h às 2h30 DJ

19h30 Pagodelas

21h Fróes

22h30 Batuke 021

0h20 Leandro Sapucahy

2h G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira

Palco Sesc RJ Pedra de Guaratiba (Estrada da Matriz, 219):

18h às 2h30 DJ

19h30 - Alex Cohen

21h MC Bob Rum

22h30 - Marina Julia 

0h20 Delcio Luiz

2h G.R.E.S. Paraíso do Tuiuti

Tags:
Ano Novo | Copacaban | révellion | Rio de Janeiro

Agência Brasil - Copacabana promete drones e queima de fogos mais longa na virada

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se