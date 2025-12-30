Apenas em Copacabana, os 4,5 quilômetros de extensão de praia deverão acolher mais de 2 milhões de pessoas na virada do ano. O público assistirá um espetáculo inédito de imagens.
Conforme a empresa que presta serviço à prefeitura do Rio de Janeiro no tradicional réveillon, um balé de 1,2 mil drones fará coreografias suspensas no ar para desenhar rostos, paisagens cariocas, e escrever frases no céu de Copacabana.
Além da evolução dos pequenos robôs aéreos, a noite na praia será enfeitada com a mais longa e volumosa exibição pirotécnica:19 balsas lançarão fogos de artifício nos 12 primeiros minutos de 2026. A maior extensão de tempo já programada.
Três palcos
Alto-falantes espalhados na orla farão a trilha sonora para o show de imagens. Antes, eles servirão às apresentações que acontecerão em três palcos: um na altura da Rua República do Peru; outro na altura da Rua Anchieta, voltado para o Forte do Leme; e entre eles o palco na altura do Posto 2 (Copacabana Palace).
O palco do Copacabana Palace concentrará as principais atrações. Os shows começam às 20h com Gilberto Gil e Ney Matogrosso (convidado especial). Na sequência Belo e Alcione; João Gomes e Iza (convidada especial); DJ Alok e, por fim, a escola de samba Beija Flor (de Nilópolis).
Outros dez palcos estarão espalhados pela cidade, somando 70 atrações, conforme programação da prefeitura. A expectativa oficial é que todos os eventos da virada entretenham cerca de 5 milhões pessoas e movimentem R$ 3,34 bilhões na economia carioca.
Em outubro, o Rio de Janeiro atingiu o recorde de turistas estrangeiros (1,8 milhão de visitantes). Até aquele momento, a Argentina foi o principal país de origem, com 648.911 visitantes. O segundo pais emissor foi o Chile (303.341); seguido por Estados Unidos (174.163), Uruguai (85.948) e França (70.916).
Os números dos visitantes do Rio contribuíram para que o Brasil ultrapassasse o volume de 9 milhões de turistas estrangeiros no ano que termina.
Confira a programação na cidade:
Palco Rio (Copacabana):
18h às 4h DJ Cady
20h Gilberto Gil + convidado especial
22h30 Belo + Alcione
0h12 João Gomes + Iza
1h40 Alok
3h30 G.R.E.S. Beija Flor
Palco Samba Amstel (Copacabana):
18h às 4h DJ Tamy
20h Roberta Sá
22h Martnália
0h12 Diogo Nogueira
2h Feyjão convida Bloco da Preta
3h30 G.R.E.S. Grande Rio
Palco Banco do Brasil Leme:
18h às 2h DJ Marcelo Araújo
19h20 Midian Lima
20h45 Samuel Messias
22h15 Thalles Roberto
0h12 Grupo Marcados Pagode Gospel
Palco Parque Madureira Amstel (Rua Soares Caldeira, 115):
18h às 2h30 DJ
18h30 - Império Serrano
19h30 - Velha Guarda da Portela
21h DJ Michell + Black de Elite
22h30 - Família Diniz
0h20 Sombrinha
2h G.R.E.S. Portela
Palco Sesc RJ Flamengo (Praia do Flamengo (Posto 2) em frente à Rua Dois de Dezembro):
18h às 3h DJ
20h30 Joanna
22h Samba do Trabalhador
0h12 Tributo à Raul Seixas
2h30 G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel
Palco Sesc RJ Ilha do Governador (Praia da Bica, em frente ao número 169):
18h às 3h DJ
19h Roda de Santa Rita
20h30 Arlindinho
22h30 - União da Ilha
0h20: Mosquito
2h30 G.R.E.S. Unidos do Viradouro
Palco Sesc RJ Paquetá (Praia da Moreninha s/nº):
18h às 2h30 DJ
19h Ryon Sax
20h30 - Fogo e Paixão
22h Afromix
0h20 Marcos Santos
2h G.R.E.S. Acadêmicos de Niterói
Palco Sesc RJ Parque Realengo (Rua Professor Carlos Wenceslau, 388):
18h às 2h30 DJ
19h DJ Rafael Nazareth
20h30 - Nego Alvaro
22h Nem da Tia Doca
00h15 Sambay
2h G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel
Palco Sesc RJ Piscinão de Ramos (Praça Roquete Pinto, 2):
18h às 2h30 DJ
19h - Siri de Ramos
20h30 - Sylvinho Blau Blau
22h Ana Petkovic
23h MC Cacau
0h20 Balacobaco
2h G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense
Palco Sesc RJ Penha (Rua Santo Engracia, s/nº):
18h às 2h30 DJ
19h - Michael Sullivan
20h30 Pura Batucada
22h Thais Macedo
0h20 Dudu Nobre
2h G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro
Palco Sesc RJ Sepetiba (Praia de Sepetiba, 1.886):
18h às 2h30 DJ
20h - Darlan
21h30 Tília
22h30 Juninho Thybau
0h20 Caju pra Baixo
2h G.R.E.S. Acadêmicos da Tijuca
Palco Sesc RJ Parque Oeste (Avenida Cesario de Melo, 6.851):
18h às 2h30 DJ
19h30 Pagodelas
21h Fróes
22h30 Batuke 021
0h20 Leandro Sapucahy
2h G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira
Palco Sesc RJ Pedra de Guaratiba (Estrada da Matriz, 219):
18h às 2h30 DJ
19h30 - Alex Cohen
21h MC Bob Rum
22h30 - Marina Julia
0h20 Delcio Luiz
2h G.R.E.S. Paraíso do Tuiuti
