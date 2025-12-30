SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O valor de R$ 1 bilhão previsto para a Mega-Sena da Virada é capaz por si só de sustentar gerações. Ganhando sozinho ou não, porém, o vencedor precisa ter em mente uma palavra que serve também de mantra: cautela. Não dá para sair ajudando todo mundo nem investindo em qualquer coisa.

O prêmio a ser sorteado no próximo dia 31 é o maior valor já pago em toda a história da Mega da Virada, lançada em 2009. No ano passado, por exemplo, foram R$ 635,4 milhões sorteados ?ou R$ 658 milhões, corrigidos monetariamente.

"A primeira coisa é ter calma", diz a advogada Magda Damázio, especialista em direito bancário.

O ideal, segundo ela, é não contar a terceiros sobre a vitória para evitar qualquer tipo de risco. "Não só a pessoa que ganha fica vulnerável como também a família dela", afirma.

A orientação básica é a de não retirar o prêmio nos 15 dias que sucedem o sorteio. "É melhor não fazer absolutamente nada nesse período. Até porque fica aquela especulação em torno de quem ganhou."

Depois, o primeiro passo está em contratar assessoria. "A começar por um bom advogado, que vai orientar sobre o procedimento em torno dos valores. E depois um investidor que garanta supervisão sobre os valores."

Isso se deve até por uma questão de educação financeira, diz a advogada. Pesquisa Datafolha divulgada em novembro mostra, por exemplo, que 43% dos brasileiros não têm uma reserva de emergência.

Só não vale sair torrando dinheiro ?o que muita gente faz em ocasiões como essa. Segundo ela, o sentimento de imediatismo leva vencedores a comprar grandes mansões ou veículos caros sem que os gastos em torno desses bens estejam na ponta do lápis.

Entre eles estão tributos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) ou o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e mesmo o custo de manutenção de propriedades ?quanto maior o imóvel ou mais caro o automóvel, mais altas as despesas para mantê-los.

Também não se deve pensar em ajudar terceiros, ao menos num primeiro momento. "Não que você não possa fazer isso. Mas para ajudar os outros você precisa, primeiro, ajudar a si mesmo. Pensar sobre a realidade que vivia e o que pode fazer com aquilo que obteve. E somente depois cogitar isso", diz Magda.

Um caminho estaria na abertura de uma holding ?uma "empresa mãe" criada para controlar outras empresas ou gerenciar patrimônio. Mas qualquer decisão nesse sentido implica também saber gerenciar um CNPJ do gênero.

Mas há ótimas alternativas no mercado financeiro, diz o economista Reinaldo Cafeo, doutor em especialista em engenharia econômica e professor de economia da ITE (Instituição Toledo de Ensino), de Bauru.

Uma das principais está na aplicação do Tesouro Direto dado o valor de 15% da Selic, a taxa básica de juros da economia ?mas ela não pode ser o destino integral do prêmio.

O ideal mesmo está na diversificação da carteira de investimentos. "Com um montante desse você tem um poder de negociação muito grande dentro de instituições financeiras, saindo daquelas aplicações tradicionais", afirma Cafeo, que é também doutor em agronomia e professor convidado da Fundação Dom Cabral.

Isso significa que parte pode ser investida no Tesouro Direto, outra em renda fixa, outra em letras de crédito e outra no mercado de ações. Ainda sobraria espaço a eventuais debêntures ?títulos de dívida emitidos por empresas, investimento um pouco mais arriscado.

Mas o rendimento seria alto mesmo na própria poupança: o valor de R$ 1 bilhão na caderneta renderia nada menos que R$ 6,7 milhões ao mês.

De qualquer forma, há chances de que o prêmio seja dividido: até hoje, ninguém jamais levou uma Mega da Virada sozinho. Isso, porém, não muda nenhum dos procedimentos.

Mesmo que 50 pessoas vençam e o valor final seja de R$ 20 milhões, diz Cafeo, qualquer decisão acertada envolve evitar mexer no prêmio principal ?e se possível deixar o dinheiro rendendo durante certo período.

"A questão é pensar ?o que eu posso fazer para não mexer no principal, que são os R$ 20 milhões??", afirma sobre a hipótese de um prêmio dividido entre 50 ganhadores.

"Eu daria um tempo para que esse dinheiro pudesse se multiplicar e protegeria sempre o valor do principal, retirando apenas parte do rendimento."