SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo realiza nesta terça-feira (30) operação contra furtos e roubos com uso de motos na capital paulista.

Batizada de Cavalo de Aço, a operação ocorre por meio de bloqueios pela cidade para averiguação de motociclistas. Cerca de 100 policiais do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) participam da ação.

A ação tem como objetivo "intensificar o policiamento ostensivo, coibir crimes contra o patrimônio e ampliar as fiscalizações, garantindo que pessoas e veículos circulem de forma segura e ordenada", segundo a corporação.

Em outubro, uma operação semelhante resultou na apreensão de 2.900 motos com irregularidades. A maior parte estava sem licenciamento, segundo a PM.