SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região central de São Paulo terá alterações no trânsito em razão da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre e da festa de Réveillon na avenida Paulista.

Parte das mudanças no trânsito da região já começaram de modo mais forte no dia 27, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), como a interdição total, nos dois sentidos, do túnel José Roberto Fanganiello Melhem.

Nesta terça-feira (30), a partir das 20h, já haverá bloqueio total da avenida Paulista, nos dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e a da Consolação.

Para a São Silvestre, todas as ruas que fazem parte da corrida serão bloqueadas a partir das 3h do dia 31. A medida visa garantir a segurança e conforto dos participantes da prova e dos motoristas.

A São Silvestre tem início na avenida Paulista, entre as ruas Augusta e Frei Caneca. A chegada é também na Paulista, entre a avenida Brigadeiro Luís Antônio e a alameda Campinas.

A largada dos cadeirantes ocorrerá às 7h25, a da elite feminina às 7h40, e a da elite masculina e geral às 8h05.

São esperados mais de 50 mil participantes na 100ª edição da São Silvestre.

A CET, que monitorará as alterações no trânsito, terá 176 agentes lidando com o tráfego local nas ruas da região e em caminhos alternativos. Além disso, a companhia aponta o uso de cerca de 1500 cavaletes, 160 cilindros, 30 cones, 65 faixas, 20 banners, 100 rolos de fita zebrada e 600 metros de gradis.

A CET também orienta que o público conheça as vias de acesso ao local e as alternativas e que dê preferência ao uso de transporte público.

Ainda segundo a companhia, por volta do meio-dia, haverá uma avaliação das condições da avenida Paulista, para potencial liberação no cruzamento com a avenida Brig. Luís Antônio.

Já após o show da virada, na quinta-feira (1º), a CET informa que, a partir das 8h, ocorrerá o início da liberação da avenida Paulista.

Via - Trecho - Interdição

Av. Paulista - Pça Oswaldo Cruz e R. Da Consolação - Total

Túnel J. R. Fanganiello Melhem - Av. Paulista e Av. Dr. Arnaldo - Total

Av. Dr. Arnaldo - R. Major Natanael e Túnel J. Roberto Fanganiello Melhem - Parcial (compartilhado) com 02 faixas de rolamento livres no sentido bairro / centro

Av. Dr. Arnaldo - Túnel J. Roberto Fanganiello Melhem e R. Major Natanael - Total no sentido centro/bairro

R. Major Natanael - Av. Dr. Arnaldo e R. Paulo Passalácqua - Total

Rua Itajobi - R. Major Natanael e Rua Capivari - Total

Rua Capivari - R. Itajobi e Praça Helena Sgarbi Salto - Total

Praça Helena Sgarbi Salto - R. Capivari e R. Desembargador Paulo Passalácqua - Total

R. Desembargador Paulo Passalácqua - Praça Helena Sgarbi Salto e Pça. Charles Miller - Total

Av. Pacaembu ambos os sentidos - Pça. Charles Miller e Viaduto Pacaembu - Total

Vd. Pacaembu sentido Estádio - Marginal - Av. Pacaembu e Av. Dr. Abraão Ribeiro - Pista do sent. Estádio Marginal Tietê

Av. Dr. Abraão Ribeiro sentido Barra Funda / Marginal Tietê - Vd. Pacaembu e Av. Marquês de São Vicente - Sentido Marginal Tietê

Av. Marquês de São Vicente sentido Bairro / Centro - Av. Dr. Abraão Ribeiro e R. dos Americanos - Sentido Centro

R. Norma Pieruccini Giannotti sentido Bairro / Centro - R. dos Americanos e Av. Rudge - Sentido Centro

Av. Rudge sentido Bairro/Centro - R. Norma Pieruccini Giannotti e Vd. Eng. Orlando Murgel - Sentido Centro

Vd. Eng. Orlando Murgel, sentido centro - Toda extensão - Sentido Centro

Av. Rio Branco sentido Bairro / Centro - Vd. Eng. Orlando Murgel e Av. Ipiranga - Sentido Centro

Av. Ipiranga - Entre Av. Rio Branco e Av. São João - Total

Av. São João sentido Centro / Bairro - Entre Av. Ipiranga e Al. Br. De Limeira - Total

Al. Br. De Limeira - Entre a Av. São João e Av. Duque de Caxias - Total

Av. Duque de Caxias - Entre a Al. Br. De Limeira e Largo do Arouche - Contra fluxo, pista da esquerda

Largo do Arouche - Entre a Av. Duque de Caxias e Av. Vieira de Carvalho - Contra fluxo, pista da esquerda

R. Rego Freitas - Entre Lgo. do Arouche e R. Gen. Jardim - Total

R. Marquês de Itu - Entre R. Rego Freitas e R. Bento Freitas - Total

R. Bento Freitas - Entre R. Gal. Jardim e Lgo. do Arouche - Total

Lgo do Arouche - Entre R. Bento Freitas e Av. Vieira de Carvalho - Total

Av. Vieira de Carvalho - Largo do Arouche e Praça da República - Total

Praça da República (volta na praça) - Av. Vieira de Carvalho e Av. Ipiranga - Total

Av. Ipiranga centro/bairro - Praça da República e Av. São João - Total

Av. São João - Av. Ipiranga e Largo do Paissandu - Total

Largo do Paissandu (volta no largo) - Entorno - Total

R. Cons. Crispiniano - Av. São João e Praça Ramos de Azevedo - Total

Praça Ramos de Azevedo - Rua Cons. Crispiniano e R. Cor. Xavier de Toledo - Total

R. Cor. Xavier de Toledo - Entre Pça. Ramos de Azevedo e R. da Consolação - Total

R. da Consolação - Entre R. Cel. Xavier de Toledo e Vd. Nove de Julho - Total

Vd. Nove de Julho - Entre R. São Luís e Vd. Jacareí - Pista da esquerda

Vd. Jacareí - Vd. Nove de Julho e R. Santo Amaro - Pista da Direita

R. Dona Maria Paula - Entre R. Santo Amaro e Av. Brigadeiro Luís Antônio - Pista da Direita

Av. Brigadeiro Luís Antônio - Entre R. Dona Maria Paula e Al. Santos - Total

Rua Cincinato Braga - Entre R. Carlos Sampaio e Av. Brigadeiro Luís Antônio - Total

Rua Carlos Sampaio - Entre as ruas Dr. Fausto Ferraz e Cincinato Braga - Total

Alameda Santos - Entre Rua da Consolação e Avenida Brig. Luís Antônio - Total

Rua são Carlos do Pinhal - Entre Avenida Brig. Luís Antônio e Rua Antônio Carlos - Total

Rua Luís Coelho - Entre as ruas Bela Cintra e Frei Caneca - Total

Rua Augusta - Entre a Rua Antônio Carlos e Alameda Jaú - Total

ALTERNATIVAS DE TRÂNSITO DURANTE A SÃO SILVESTRE

Origem - Destino - Alternativa

Vila Mariana, Paraíso e Aclimação - Bela Vista - Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Vd. Armando Puglisi do Bexiga, R. Rui Barbosa, R. João Passaláqua, R. Santo Antônio

Vila Mariana, Paraíso e Aclimação - Consolação - Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Vd. Armando Puglisi do Bexiga, R. Rui Barbosa, R. João Passaláqua, R. Santo Antônio, Vd. Martinho Prado, R. Martinho Prado, R. Augusta, R. Caio Prado, R. da Consolação.

Vila Mariana, Paraíso e Aclimação - Jardins e Pinheiros - Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Vd. Armando Puglisi do Bexiga, R. Rui Barbosa, R. João Passaláqua, R. Santo Antônio, R. Samuel das Neves, Av. Nove de Julho sentido centro-bairro.

Vila Mariana, Paraíso e Aclimação - Perdizes, Higienópolis e Lapa - Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, Vd. Armando Puglisi do Bexiga, R. Rui Barbosa, R. João Passaláqua, R. Santo Antônio, Vd. Martinho Prado, R. Martinho Prado, R. Caio Prado, R. Maria Antônia.

Pacaembu, Perdizes e Lapa - Bela Vista, Paraíso e Vila Mariana - Av. Gen. Olímpio da Silveira, R. das Palmeiras, R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, R. João Passaláqua, R. Rui Barbosa, Vd. Armando Puglisi do Bexiga, R. Treze de Maio, Av. Bernardino de Campos, R. Vergueiro

Pacaembu, Perdizes e Lapa - Consolação - Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, R. das Palmeiras, R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, R. da Consolação

Pacaembu, Perdizes e Lapa - Zona Leste - Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, R. das Palmeiras, R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel., Ligação Leste-Oeste.

Pacaembu, Perdizes e Lapa - Vila Mariana e Jabaquara - Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, R. das Palmeiras, R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, Ligação Leste-Oeste, Av. 23 de Maio, R. Ramon Penharrubia, Vd. Santa Generosa, R. Vergueiro.

Pinheiros, Butantã e Morumbi - Zona Norte e Bela Vista - Av. Cidade Jardim, Av. Nove de Julho.

Pinheiros, Butantã e Morumbi - Paraíso e Vila Mariana - Av. Rebouças, Av. Brasil sentido Pinheiros-Vila Mariana, Av. Pedro A. Cabral sentido Pinheiros-Vila Mariana.

Pinheiros, Butantã e Morumbi - Zona Leste - Av. Rebouças, R. da Consolação, Ligação Leste-Oeste.

Zona Leste - Pinheiros - Ligação Leste-Oeste, Vd. Manuel José Chaves, Av. Vinte e Três de Maio sentido Santana-Aeroporto, Túnel Ayrton Senna, Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, Túnel Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Av. Juscelino Kubitschek, Av. Faria Lima

Zona Leste - Perdizes, Pompéia e Lapa - Ligação Leste-Oeste, R. Amaral Gurgel, Av. Duque de Caxias, Av. São João, Av. Gen. Olímpio da Silveira, Av. Francisco Matarazzo

Zona Norte - Bela Vista, Jardins, Pinheiros e Zona Oeste - Av. Santos Dumont, Av. Tiradentes, Passagem Subterrânea Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho

Sumaré - Vila Mariana e Jabaquara - Av. Dr. Arnaldo sentido bairro - centro, Avenida Rebouças, Avenida Henrique Schaumann, Avenida Brasil, Avenida Pedro Álvares Cabral, Avenida 23 de Maio e Rua Estela

Brás - Pinheiros e Zona Sul - R. João Teodoro, Av. Tiradentes, Passagem Subterrânea Tom Jobim, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho sentido centro/bairro.

ALTERNATIVAS DE TRÂNSITO DURANTE O RÉVEILLON NA PAULISTA

Av. Paulista, entre a Alameda Campinas e a Rua da Consolação, sentido Consolação - Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos e Rua da Consolação.

Avenida Paulista, entre a Rua da Consolação e a Alameda Campinas, sentido Paraíso - Alameda Santos

Av. Brig. Luís Antônio, sentido centro/bairro, entre a r. São Carlos do Pinhal e al. Santos - Rua Treze de Maio, Rua Dr. Rafael de Barros e Rua Tutóia.

Av. Brig. Luís Antônio, sentido bairro/centro, entre a al. Santos e r. São Carlos do Pinhal - Alameda Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Avenida Bernardino de Campos e Rua Treze de Maio

METRÔ 24H

A melhor opção para acompanhar as festas é pelo metrô, que terá funcionamento ininterrupto durante a virada de ano, de quarta (31) para quinta-feira.

Segundo o Metrô, as estações Paraíso, Brigadeiro, e Trianon-Masp, ficarão abertas para embarque e desembarque por toda a madrugada. Já a estação Consolação, que é a mais perto do palco do show que ocorrerá na Paulista, será fechada às 10h na quarta-feira e só voltará a funcionar às 4h40 do dia 1º.

As demais estações nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata estarão abertas para embarque e desembarque até 2h da manhã do dia 1°. Após esse horário elas continuam funcionando, mas apenas para desembarque.

Sob concessão da ViaQuatro, as estações Paulista-Pernambucanas e Higienópolis-Mackenzie também funcionarão 24h para embarque e desembarque do dia 31 para o dia 1º.

Já as outras estações das 4-Amarela e 5-Lilás funcionam somente até 0h. Depois desse horário, ocorrerão somente transferências e desembarques.

Também funcionam até meia-noite as estações das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Depois disso, os trens circulam a cada 30 minutos e somente para transferências e desembarques.

VEJA HORÁRIOS E RUAS INTERDITADAS

30/12 (terça-feira):

- A partir das 20h: Interdição da Av. Paulista entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos, sendo permitido transpor a Avenida Paulista em todos os cruzamentos, com exceção da Rua Frei Caneca, Alameda Casa Branca, e Alameda Campinas, entre R. São Carlos do Pinhal e Av. Paulista (Hospital de Base)

- A partir das 22h: Canalização (gradis) de duas faixas da esquerda na av. Dr. Arnaldo, sentido centro, entre a rua Major Natanael e o túnel José Roberto F. Melhem.

31/12 (terça-feira):

- 3h: Interdições: Rua São Carlos do Pinhal / Viaduto Prof. Bernardino Tranchesi, entre a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e a Rua Antônio Carlos; Alameda Santos, entre a Rua da Consolação e a avenida Brig. Luís Antônio; Rua Augusta, entre a Rua Antônio Carlos e a Alameda Jaú; Rua Luís Coelho, entre as ruas Bela Cintra e Frei Caneca; Viaduto Prof. Bernardino Tranchesi, desde a Ru Itapeva; Vias transversais da Avenida Paulista, com exceção da Avenida Brig. Luís Antônio

- 5h: Interdição do Túnel Noite Ilustrada, no acesso à Rua Major Natanael

- 5h30 às 6h: Interdição do restante do percurso da Corrida