FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - Um cabo da Polícia Militar do 39º batalhão de Belford Roxo foi preso na sexta-feira (26) sob suspeita de roubar um estabelecimento comercial na Vila Mimosa, área de prostituição na zona norte do Rio de Janeiro. A prisão foi realizada por policiais da Corregedoria da PM e da 18ª Delegacia de Polícia.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em dezembro. O policial teria invadido o local armado, rendido funcionários e clientes e levado telefones celulares e o dinheiro do caixa. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação. De acordo com a polícia, o cabo foi identificado como João Luiz Coutinho da Silva, 42.

O policial foi preso três dias depois, na casa de uma namorada, em Curicica, na zona oeste do Rio. No local, agentes encontraram uma pistola Beretta, três carregadores e munições. A polícia investiga se outras pessoas também teriam participado da ação.