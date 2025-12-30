Uma consumidora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi a ganhadora do prêmio de R$ 1 milhão no sorteio especial do programa Nota Fiscal Mineira, realizado nessa segunda-feira (29), na sede da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), em Belo Horizonte.

Além do prêmio principal, o sorteio contemplou três entidades de assistência social, que receberam R$30 mil cada: a Associação Espaço Adolescente, de Teófilo Otoni; o Lar São Vicente – Centro de Convivência do Idoso, de Estrela do Sul; e o Sport Club Guiricema, do município de Guiricema.

De acordo com a SEF/MG, o bilhete premiado foi gerado a partir de uma compra no valor de R$117,16, realizada em outubro deste ano, em uma drogaria de Uberlândia. A ganhadora, de 42 anos, foi informada sobre o prêmio por meio do aplicativo da Nota Fiscal Mineira.

O sorteio especial considerou notas fiscais emitidas em Minas Gerais entre 1º de janeiro e 20 de dezembro de 2025, incluindo Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) e Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).

Histórico do programa

Desde o lançamento do programa, em agosto de 2024, o Governo de Minas já distribuiu R$13,9 milhões em prêmios a consumidores, incluindo o valor sorteado nesta segunda-feira. Os prêmios variaram de R$100 a R$1 milhão e alcançaram participantes de 850 municípios do estado.

No caso das entidades de assistência social, já foram realizadas 8.637 premiações, totalizando cerca de R$5 milhões. Segundo os dados oficiais, 83% das 3.604 entidades ativas no programa já foram contempladas.

Como participar

Para participar dos sorteios, o consumidor deve baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira, disponível para dispositivos móveis, e realizar o cadastro. No momento da inscrição, é possível indicar até três entidades de assistência social com sede em Minas Gerais.

Após o cadastro, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal no momento das compras. As entidades indicadas também concorrem a prêmios vinculados aos sorteios dos consumidores. Mais informações estão disponíveis no site oficial do programa.

Tags:

NOTA FISCAL | Sorte | Sorteio