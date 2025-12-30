CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Paraíba investiga uma denúncia de furto no apartamento da desembargadora Fátima Bezerra, no bairro do Altiplano, em João Pessoa.

Ela é desembargadora desde 2002 e também é viúva do ex-senador e ex-governador José Maranhão. Ele morreu em 2021 por complicações da Covid-19.

Em nota à reportagem nesta terça-feira (30), a Polícia Civil confirmou ter recebido a denúncia, mas não deu detalhes, como quais objetos foram levados e as circunstâncias do furto.

A reportagem não conseguiu contato com a desembargadora.

Segundo a Polícia Civil, o furto teria ocorrido "nos últimos dias". "Desde o registro da ocorrência, a Polícia Civil deu início às diligências investigativas com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do fato, identificar a autoria e prender eventuais envolvidos no crime", diz.

A investigação está a cargo da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Patrimônio de João Pessoa, sob coordenação da 1ª Superintendência Regional de Polícia Civil.

Fátima Bezerra tem 70 anos e entrou para a magistratura em 1984. Em 2002, ela foi nomeada desembargadora, se tornando a primeira mulher a ocupar uma cadeira no segundo grau da Justiça Estadual da Paraíba. Chegou a ser presidente do Tribunal de Justiça entre 2013 e 2015.

No último dia 11, ela foi homenageada pela Assembleia Legislativa com a Medalha de Honra ao Mérito Governador Zé Maranhão.