SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente de trânsito no Paraná nesta terça-feira (30).

Todos os mortos estavam no mesmo carro, uma minivan com capacidade para sete pessoas, que bateu de frente com um caminhão. O acidente aconteceu na altura da cidade de São Martinho por volta das 4h20.

Vítimas eram um casal de adultos, dois adolescentes e dois bebês. Eles voltavam de uma temporada na praia, segundo a Polícia Militar Rodoviária.

Motorista do caminhão teve ferimentos graves e foi socorrido para um hospital de Rolândia. Outra pessoa que estava com ele na cabine no momento do acidente não teve ferimentos, segundo a Polícia Militar Rodoviária.

Família estava a cerca de 30 quilômetros de casa quando o acidente aconteceu, segundo a polícia. As seis pessoas estavam a caminho da cidade de Florestópolis, onde viviam.

Prefeito de Florestópolis lamentou as mortes. Em publicação nas redes sociais, Onício de Souza (União) disse que os mortos eram de uma família conhecida da cidade e afirmou que o município "está em luto".