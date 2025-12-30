RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou que sete pessoas foram internadas ontem com suspeita de intoxicação por ingestão de metanol no município de Ribeira do Pombal -cidade a cerca de 280 km de Salvador.

Os pacientes estão internados no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal. De acordo com a secretaria, eles estão em observação recebendo assistência.

Exames laboratoriais serão feitos. E, caso necessário, a pasta afirma que será administrado antídoto específico.

A causa da intoxicação está sendo apurada em conjunto com o Cievs-BA, o Ciatox-BA, as vigilâncias sanitária estadual e municipal. A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica também atuam no caso.

Pacientes teriam ingerido coquetel com vodca em festa de noivado domingo. A informação é da TV Bahia, afiliada da Rede Globo na Bahia.

No Instagram, a Prefeitura de Ribeira do Pombal se solidarizou com os pacientes internados e seus familiares. "A gestão municipal informa que acompanha o caso e está atuando em conjunto com o Governo do Estado e os órgãos competentes para apuração dos fatos, adotando todas as providências cabíveis", afirma a nota publicada em um story no Instagram.