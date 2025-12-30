RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Ipojuca (PE) afirmou nesta terça-feira (30) que suspendeu o estabelecimento de Porto de Galinhas envolvido nas agressões a um casal de Mato Grosso, no último sábado (27), após uma divergência sobre a cobrança pelo aluguel de barraca e cadeiras.

O município afirmou ainda que cobrou o afastamento dos funcionários envolvidos e anunciou uma ampliação na fiscalização de irregularidades na orla, incluindo "a prática de venda casada e da exigência de consumação mínima nas barracas".

A prefeitura também declarou que considera as agressões "um fato grave incompatível com os valores de respeito, acolhimento e hospitalidade que norteiam o destino".

Johnny Andrade e Cleiton Zanatta contam que foram abordados por um rapaz oferecendo o aluguel de barraca e cadeira logo que chegaram à praia e que combinaram um valor pelo serviço. Mas relatam que, no momento de pagar a conta, o preço cobrado foi outro.

"Foi quase o dobro. Aí nós questionamos, e eu falei que pagaria o valor combinado. Nisso ele passou a mão na cadeira e já a jogou em mim. Tentei me defender, me jogaram no chão, e quando eu me dei conta eram uns dez, 15, em cima da gente, batendo na gente", disse Johnny em um vídeo que ele publicou na sua rede social, ao lado do companheiro.

Eles contam que são empresários e escolheram Porto de Galinhas para passar alguns dias de férias. Um dos destinos turísticos mais conhecidos do Nordeste brasileiro, a praia pertence ao município de Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco.

"Tentei pedir ajuda. Todo mundo filmando, mas ninguém nos ajudou", acrescentou ele, que aparece no vídeo com o rosto machucado, com o olho esquerdo inchado.

A investigação de lesão corporal está sob responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Divisão Especial de Apuração de Homicídios. O governo do estado afirma ter identificado 14 suspeitos de participação na agressão.

O casal retornou nesta terça-feira (30) para Cuiabá.